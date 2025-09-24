"الصودا الثقيلة".. ترند يجتاح تيك توك ويثير قلق الأطباء

Advertisement

في ظاهرة جديدة تجذب اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت في مؤخرًا صيحة أُطلق عليها اسم "الصودا الثقيلة"، وهي مشروبات غازية تحتوي على نسبة أكبر من الشراب المحلّى مقارنة بالغاز، لتصبح أكثر حلاوة وتركيزًا.صحيفة ذا إندبندنت أشارت إلى أن هذه الصيحة بدأت بالظهور في متاجر محدودة، خصوصًا في ولاية ميزوري، حيث التُقطت صور لآلات مشروبات غازية تحمل ملصق "Heavy". وسرعان ما تحولت الصور إلى مادة للنقاش عبر "تيك توك" و"ريديت"، حيث أكد بعض المستخدمين أن الظاهرة شائعة في المناطق الريفية، فيما نفى آخرون سماعهم بها من قبل.ويعتبر مؤيدو هذه الموضة أنها عملية ومفيدة، خصوصًا للأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلًا خارج المنزل. فمع ذوبان الثلج تدريجيًا، تبقى نكهة المشروب قوية على مدار اليوم بدل أن تفقد تركيزها.لكن من الناحية الصحية، أطلق الأطباء تحذيرات واضحة. فقد علّق المراجع الغذائي بيتر إيرلي ساخرًا على "تيك توك" قائلاً إن "الصودا الثقيلة قد تناسب من لا يعانون خطر الإصابة بالسكري". بينما شدد الدكتور جيريمي مانويل، طبيب تقويم الأسنان في لاس ، على أن التركيز العالي للسكر يزيد من احتمالات تسوس الأسنان والتهاب اللثة وتآكل ، فضلًا عن ارتباطه بأمراض القلب.ورغم الجدل الكبير، يبدو أن الطلب على خيارات مشروبات غازية أكثر تخصيصًا يتزايد، ليعكس توجّه المستهلكين نحو منتجات جديدة رغم المخاطر الصحية التي تثير قلق الخبراء.