خلال أسابيع.. روسيا تستعد لإطلاق أول لقاح تجريبي مضاد للسرطان

أفادت الروسية، أنّ العلماء في مركز “غاماليا” الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة أصبحوا على استعداد لبدء علاج مرضى السرطان باستخدام لقاح تجريبي جديد من نوع mRNA خلال فترة لا تتجاوز ستة أسابيع.وكشف ألكسندر غينزبورغ، خلال جلسة نقاش بعنوان “تاريخ الريادة الروسية في العلوم والتكنولوجيا الطبية”، أنّ الفريق البحثي حدد بالفعل مجموعة من مرضى سرطان الجلد (الميلانوما) وبياناتهم الجينية الفردية، تمهيداً للبدء بالعلاج. وأوضح أنّ اللقاح يتميز بكونه شخصياً، إذ يُصمّم خصيصاً لكل مريض على حدة بالاستناد إلى تحليل معلوماته الوراثية.وأشار غينزبورغ إلى أنّ يؤدي دوراً محورياً في هذه العملية، حيث يتولى تحليل مؤشرات الورم وبناء “خريطة” خاصة للعلاج، ليعمل المتخصصون بعد ذلك على تحضير اللقاح خلال أسبوع واحد فقط. واعتبر أنّ هذه المقاربة المبتكرة تفتح آفاقاً جديدة في مجال العلاجات الدقيقة، وقد تمثل خطوة متقدمة نحو اعتماد اللقاحات الشخصية في مواجهة أمراض السرطان.