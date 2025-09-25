Advertisement

صحة

خلال أسابيع.. روسيا تستعد لإطلاق أول لقاح تجريبي مضاد للسرطان

Lebanon 24
25-09-2025 | 00:31
A-
A+
Doc-P-1421215-638943825022953854.png
Doc-P-1421215-638943825022953854.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل الإعلام الروسية، أنّ العلماء في مركز “غاماليا” الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة أصبحوا على استعداد لبدء علاج مرضى السرطان باستخدام لقاح تجريبي جديد من نوع mRNA خلال فترة لا تتجاوز ستة أسابيع.
Advertisement

وكشف مدير المركز ألكسندر غينزبورغ، خلال جلسة نقاش بعنوان “تاريخ الريادة الروسية في العلوم والتكنولوجيا الطبية”، أنّ الفريق البحثي حدد بالفعل مجموعة من مرضى سرطان الجلد (الميلانوما) وبياناتهم الجينية الفردية، تمهيداً للبدء بالعلاج. وأوضح أنّ اللقاح يتميز بكونه شخصياً، إذ يُصمّم خصيصاً لكل مريض على حدة بالاستناد إلى تحليل معلوماته الوراثية.

وأشار غينزبورغ إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يؤدي دوراً محورياً في هذه العملية، حيث يتولى تحليل مؤشرات الورم وبناء “خريطة” خاصة للعلاج، ليعمل المتخصصون بعد ذلك على تحضير اللقاح خلال أسبوع واحد فقط. واعتبر أنّ هذه المقاربة المبتكرة تفتح آفاقاً جديدة في مجال العلاجات الدقيقة، وقد تمثل خطوة متقدمة نحو اعتماد اللقاحات الشخصية في مواجهة أمراض السرطان.
مواضيع ذات صلة
روسيا تعلن موعد بدء تجربة لقاح مضاد للسرطان
lebanon 24
25/09/2025 09:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاح يحقق نتائج واعدة ضد السرطان
lebanon 24
25/09/2025 09:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه مميزات اللقاح الروسي الجديد في مكافحة السرطان!
lebanon 24
25/09/2025 09:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تستعد لإطلاق الجيل التالي من نموذج الذكاء الاصطناعي "لاما"
lebanon 24
25/09/2025 09:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

وسائل الإعلام

مدير المركز

ميلانو

ميلان

الروس

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:35 | 2025-09-25
23:27 | 2025-09-24
23:00 | 2025-09-24
17:26 | 2025-09-24
14:13 | 2025-09-24
10:24 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24