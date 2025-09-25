لون البول في الصباح.. على ماذا يدل؟

Advertisement

نظرة سريعة على لون البول بعد الاستيقاظ قد تكشف عن يومك أكثر مما تدرك، حيث أظهر بحث جديد استند إلى تجربة تعرض المشاركون فيها لنوع من الإجهاد، أن الذين يكون لون البول داكناً لديهم في الصباح يُظهرون استجابات أقوى لهرمون الكورتيزول عند مواجهة المواقف الصعبة.وتمكن الباحثون من تحديد علاقة قوية بين لون البول وتفاعل هرمون التوتر باستخدام تحليل مختبري مُحكم باستخدام مخطط النقاط الـ 8 القياسي.وجاء هذا الاكتشاف من تجربة شملت 32 شخصاً سليماً، أعمارهم بين 18 و35 عاماً.اختبار الإجهادوبحسب "ستادي فايندز"، خضع كل شخص لنفس الاختبار المُرهِق، وهو: محاكاة لمقابلة عمل تتضمن إلقاء خطاب عام، وحساباً ذهنياً أمام لجنة تحكيم.وبينما أفاد الجميع بشعورهم بقلق متساوٍ خلال هذه المحنة، إلا أن مستويات الكورتيزول لديهم أظهرت نتائج مختلفة.العلاقة بين التوتر ولون البول في الصباحوأظهر المشاركون الذين حصلوا على 4 درجات أو أعلى في بول الصباح على مخطط الألوان (ما يشير إلى الجفاف) ارتفاعاً مستمراً في مستوى الكورتيزول لمدة 30 دقيقة بعد اختبار الإجهاد.أما الذين كانت ألوان بولهم أفتح، فلم يُظهروا ارتفاعاً ذا دلالة إحصائية في مستوى الكورتيزول خلال نفس التجربة المُرهِقة.وأظهرت نتائج التجربة ارتباطاً قوياً بين لون البول واستجابة هرمون التوتر، حيث حدد الباحثون ارتباطاً وثيقاً بين تقييمات الترطيب الصباحي وتفاعل الكورتيزول.وبينما يُوفر لون بول الصباح القراءة الأكثر موثوقية لمستوى الإجهاد، يعتقد الباحثون أن زيادة ترطيب الجسم تساعد في تخفيف التوتر.