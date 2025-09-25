28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
دراسة تكشف: تناول 7 إلى 8 أكواب من هذه المشروبات يومياً يرتبط بطول العمر
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-09-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "News Medical" الطبي أنه "في دراسة حديثة نشرت في
المجلة البريطانية
للتغذية، أجرى الباحثون دراسة واسعة النطاق لتوضيح الارتباطات النسبية بين المشروبات الثلاثة الأكثر شعبية في العالم، الشاي والقهوة والماء، ومخاطر الوفاة اللاحقة. تشير نتائج الدراسة إلى أن تناول ما يصل إلى 7 او 8 اكواب من المشروبات السائلة يوميًا يرتبط بأقل خطر للوفاة. ومن الجدير بالذكر أن تناول القهوة أو الشاي بشكل منفصل لا يرتبط بقوة بانخفاض معدل الوفيات مثل تناولهما معًا".
Advertisement
وبحسب الموقع، "إلى جانب الماء، وهو عنصر أساسي للحياة، يُعدّ القهوة والشاي من أكثر المشروبات شيوعًا في العالم، إذ يُستهلكان لمذاقهما وفوائدهما الحيوية. وهناك مجموعة متزايدة من الأدلة العلمية تربط الاستهلاك المعتدل لهذه المشروبات بانخفاض خطر الوفاة من كل الأسباب، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان".
وتابع الموقع، "أظهر تحليل الدراسة أن الكمية المثالية من السوائل تتراوح بين 7 إلى 8 مشروبات يومياً، بما في ذلك القهوة والشاي والماء العادي. وبالمقارنة مع أولئك الذين يتناولون كمية منخفضة (أقل من أربعة مشروبات يوميًا)، ارتبط هذا الحجم الأمثل بانخفاض خطر الوفاة من كل الأسباب بنسبة 28%. وعندما كان إجمالي الاستهلاك كافيًا (أكثر من أربعة مشروبات يوميًا)، ارتبط استبدال الماء العادي بالقهوة أو الشاي بانخفاض إضافي في معدل الوفيات. ومع ذلك، حذرت الدراسة أيضًا من أنه عندما يتجاوز إجمالي الاستهلاك تسعة مشروبات يوميًا، فإن استبدال الماء العادي بالقهوة أو الشاي كان مرتبطًا بزيادة محتملة في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية".
وأضاف الموقع، "تُقدم هذه الدراسة منظورًا مُعمّقًا لمعضلة الاستهلاك الصحي التي تُشكّلها ثلاثة من أشهر المشروبات عالميًا، وتشير نتائج الدراسة إلى أنه لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية، ينبغي على المستهلكين التركيز في المقام الأول على تناول كمية كافية من السوائل (7-8 مشروبات يوميًا). وبمجرد تلبية هذا الشرط، تشير الأدلة إلى أن استبدال الماء العادي بمزيج متوازن من القهوة والشاي(بنسبة ٢:٣)كان مرتبطًا بأكبر انخفاض في خطر الوفاة. مع ذلك، عند تناول كميات أقل (أقل من أربعة مشروبات يوميًا)، لم يُحقق استبدال الماء بالقهوة أو الشاي فوائد واضحة".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
دراسة: مستويات مرتفعة من "البلاستيك الدقيق" في هذه المشروبات!
Lebanon 24
دراسة: مستويات مرتفعة من "البلاستيك الدقيق" في هذه المشروبات!
25/09/2025 12:03:42
25/09/2025 12:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لإطالة العمر الصحي.. تناول 22 حبة من اللوز يومياً
Lebanon 24
لإطالة العمر الصحي.. تناول 22 حبة من اللوز يومياً
25/09/2025 12:03:42
25/09/2025 12:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف.. هذه الوظائف الأكثر تهديداً بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
دراسة تكشف.. هذه الوظائف الأكثر تهديداً بالذكاء الاصطناعي
25/09/2025 12:03:42
25/09/2025 12:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الشاي.. هذا تأثير 3 أكواب يومياً على صحتكم!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الشاي.. هذا تأثير 3 أكواب يومياً على صحتكم!
25/09/2025 12:03:42
25/09/2025 12:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص
صحة
صحافة أجنبية
المجلة البريطانية
البريطانية
البريطاني
التركي
الترك
العلم
جمالي
فيات
قد يعجبك أيضاً
لون البول في الصباح.. على ماذا يدل؟
Lebanon 24
لون البول في الصباح.. على ماذا يدل؟
04:42 | 2025-09-25
25/09/2025 04:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي أهمية أحضان الأبوين لنمو دماغ الطفل الخديج؟
Lebanon 24
ما هي أهمية أحضان الأبوين لنمو دماغ الطفل الخديج؟
03:40 | 2025-09-25
25/09/2025 03:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يوميًا؟
Lebanon 24
ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يوميًا؟
02:37 | 2025-09-25
25/09/2025 02:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رائحة الفم الكريهة تفضح شيئا لا تعرفه.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
رائحة الفم الكريهة تفضح شيئا لا تعرفه.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
02:06 | 2025-09-25
25/09/2025 02:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد صحية عديدة لتناول مشروب الكركديه.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
فوائد صحية عديدة لتناول مشروب الكركديه.. تعرفوا عليها
00:35 | 2025-09-25
25/09/2025 12:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
07:15 | 2025-09-24
24/09/2025 07:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
08:10 | 2025-09-24
24/09/2025 08:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
05:41 | 2025-09-24
24/09/2025 05:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
16:45 | 2025-09-24
24/09/2025 04:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
06:30 | 2025-09-24
24/09/2025 06:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في صحة
04:42 | 2025-09-25
لون البول في الصباح.. على ماذا يدل؟
03:40 | 2025-09-25
ما هي أهمية أحضان الأبوين لنمو دماغ الطفل الخديج؟
02:37 | 2025-09-25
ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يوميًا؟
02:06 | 2025-09-25
رائحة الفم الكريهة تفضح شيئا لا تعرفه.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
00:35 | 2025-09-25
فوائد صحية عديدة لتناول مشروب الكركديه.. تعرفوا عليها
00:31 | 2025-09-25
خلال أسابيع.. روسيا تستعد لإطلاق أول لقاح تجريبي مضاد للسرطان
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
25/09/2025 12:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
25/09/2025 12:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
25/09/2025 12:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24