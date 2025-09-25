ثلاثة أكواب من اللبن يومياً.. سرّ أطول معمّرة في العالم!

Advertisement

كشفت دراسة علمية جديدة أن تناول ثلاثة أكواب من اللبن (الزبادي) يومياً قد يكون أحد أسرار العيش لسنوات طويلة بصحة جيدة. وجاء هذا بعد تحليل الحالة الصحية للإسبانية ماريا برانياس موريرا، التي رحلت العام الماضي عن عمر 117 عاماً وكانت تُلقّب بأكبر معمّرة في العالم.ماريا، المولودة في عام 1907 قبل أن تستقر في شمال شرقي ، عاشت أكثر من قرن كامل شهدت خلاله الحربين العالميتين، ، وجائحة كوفيد-19 التي أصيبت بها عام 2020 دون أن تعاني أية أعراض.ورغم أن ماريا أكدت طوال حياتها أن سرّ طول عمرها يعود إلى "الحظ والجينات"، إلا أن الباحثين رأوا أن لعب دوراً أساسياً، وعلى رأسه الزبادي، حيث اعتادت على تناول ثلاثة أكواب يومياً من الأنواع الطبيعية الخالية من السكر.الدراسة التي أجراها معهد "جوزيب كاريراس" لأبحاث اللوكيميا في إسبانيا أوضحت أن هذا الروتين عزز وجود البكتيريا النافعة في أمعائها، مثل Lactobacillus وStreptococcus thermophilus، ما ساعد على تقليل الالتهابات وتحسين المؤشرات الحيوية. والأكثر إدهاشاً أن التحاليل أظهرت أن عمرها البيولوجي أصغر بـ23 عاماً من عمرها الحقيقي.ماريا لم تعتمد فقط على الزبادي، بل اتبعت أيضاً الغنية بالخضراوات والفواكه والمكسرات وزيت ، مع تقليل اللحوم الحمراء وتجنّب السكريات والدهون المشبعة، إضافة إلى الامتناع عن التدخين والكحول.الباحثون رأوا أن الجمع بين البروبيوتيك (الموجود في الزبادي) والبريبيوتيك (الألياف التي تغذي البكتيريا النافعة) صنع بيئة معوية فريدة مرتبطة بطول العمر. وأكدوا أن هذه النتائج قد تفتح الباب أمام استراتيجيات جديدة لتحسين صحة كبار السن وربما تطوير أدوية مستقبلية تستند إلى التفاعل بين الجينات والميكروبيوم.