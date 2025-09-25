Advertisement

صحة

ثلاثة أكواب من اللبن يومياً.. سرّ أطول معمّرة في العالم!

Lebanon 24
25-09-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1421335-638943994719964816.png
Doc-P-1421335-638943994719964816.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة علمية جديدة أن تناول ثلاثة أكواب من اللبن (الزبادي) يومياً قد يكون أحد أسرار العيش لسنوات طويلة بصحة جيدة. وجاء هذا بعد تحليل الحالة الصحية للإسبانية ماريا برانياس موريرا، التي رحلت العام الماضي عن عمر 117 عاماً وكانت تُلقّب بأكبر معمّرة في العالم.
Advertisement

ماريا، المولودة في الولايات المتحدة عام 1907 قبل أن تستقر في شمال شرقي إسبانيا، عاشت أكثر من قرن كامل شهدت خلاله الحربين العالميتين، الحرب الأهلية الإسبانية، وجائحة كوفيد-19 التي أصيبت بها عام 2020 دون أن تعاني أية أعراض.

ورغم أن ماريا أكدت طوال حياتها أن سرّ طول عمرها يعود إلى "الحظ والجينات"، إلا أن الباحثين رأوا أن النظام الغذائي لعب دوراً أساسياً، وعلى رأسه الزبادي، حيث اعتادت على تناول ثلاثة أكواب يومياً من الأنواع الطبيعية الخالية من السكر.

الدراسة التي أجراها معهد "جوزيب كاريراس" لأبحاث اللوكيميا في إسبانيا أوضحت أن هذا الروتين عزز وجود البكتيريا النافعة في أمعائها، مثل Lactobacillus وStreptococcus thermophilus، ما ساعد على تقليل الالتهابات وتحسين المؤشرات الحيوية. والأكثر إدهاشاً أن التحاليل أظهرت أن عمرها البيولوجي أصغر بـ23 عاماً من عمرها الحقيقي.

ماريا لم تعتمد فقط على الزبادي، بل اتبعت أيضاً حمية البحر المتوسط الغنية بالخضراوات والفواكه والمكسرات وزيت الزيتون، مع تقليل اللحوم الحمراء وتجنّب السكريات والدهون المشبعة، إضافة إلى الامتناع عن التدخين والكحول.

الباحثون رأوا أن الجمع بين البروبيوتيك (الموجود في الزبادي) والبريبيوتيك (الألياف التي تغذي البكتيريا النافعة) صنع بيئة معوية فريدة مرتبطة بطول العمر. وأكدوا أن هذه النتائج قد تفتح الباب أمام استراتيجيات جديدة لتحسين صحة كبار السن وربما تطوير أدوية مستقبلية تستند إلى التفاعل بين الجينات والميكروبيوم.
 
(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف: تناول 7 إلى 8 أكواب من هذه المشروبات يومياً يرتبط بطول العمر
lebanon 24
25/09/2025 20:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
شهدت حكم ثلاثة من سلاطين الدولة العثمانية... وفاة أكبر معمرة تركية عن هذا العمر (صورة)
lebanon 24
25/09/2025 20:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار لعشاق الشاي.. هذا تأثير 3 أكواب يومياً على صحتكم!
lebanon 24
25/09/2025 20:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الركض يومياً.. سرّ العقل السليم والجسم القوي
lebanon 24
25/09/2025 20:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

الولايات المتحدة

النظام الغذائي

الحرب الأهلية

البحر المتوسط

الإسبانية

شمال شرق

إسبانيا

الزيتون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:00 | 2025-09-25
09:00 | 2025-09-25
04:42 | 2025-09-25
04:30 | 2025-09-25
03:40 | 2025-09-25
02:37 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24