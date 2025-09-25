الحلبة.. حبة صغيرة ذات فوائد كبيرة

Advertisement

- مضاد للأكسدة والسرطان

- مضاد للالتهابات والميكروبات

- منشّط للمناعة

- مفيد للهضم والكبد

- مُساعد على سكر والدهون

- مضاد للسمنة

- إدرار الحليب للنساء المرضعات

- تحسين حالات الضعف الجنسي لدى الرجال

الحلبة ليست مجرد حبوب بُنيّة اللون، بل تُعتبر كنزاً غذائياً وصحياً حقيقياً. فقد أثبتت الدراسات أنها مصدر غني بالمركبات النشطة التي تدعم وظائف الجسم وتقي من مشكلات صحية عديدة، إلى جانب استخدامها كتوابل تعزز نكهات الأطباق التقليدية.بحسب المكتبة للطب، تحتوي بذور الحلبة على أكثر من 175 مركباً طبيعياً، أبرزها: الصابونينات الستيرويدية، الفلافونويدات، الألياف، الأحماض الأمينية، القلويدات، التربينات وغيرها.تاريخياً، استُخدمت الحلبة في الثقافات المختلفة كدواء شعبي ومكوّن أساسي في المشروبات والمخبوزات واليخنات والصلصات وحتى السلطات.كما تشير دراسات إلى دورها في تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية والتخفيف من أعراض باركنسون، إضافة إلى خصائصها المضادة للقلق والاكتئاب.لكن، وعلى الرغم من فوائدها، يحذر الأطباء من الإفراط في تناولها، إذ قد تسبب إسهالاً وغثياناً واضطرابات هضمية، كما يمكن أن تخفض مستويات السكر بشكل خطير أو تسبب حساسية لبعض الأشخاص. لذا، من المهم استشارة الطبيب قبل تناولها خاصة لمن يتناولون أدوية مزمنة.