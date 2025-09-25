26
صحة
لأمعاء صحية… تعرف على الفواكه الأكثر فائدة لجهازك الهضمي
Lebanon 24
25-09-2025
|
13:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر الاختصاصي في
أمراض الجهاز الهضمي
سوراب سيثي
، خريج
جامعة هارفارد
، من أن الموز الناضج قد يضر الأمعاء، مقترحًا بدلاً منه التوت الأزرق الغني بالأنتوسيانين والألياف القابلة للذوبان، التي تغذي البكتيريا النافعة وتقلل الالتهابات، وفق ما نشرته صحيفة ميرور.
وفي فيديو على "إنستغرام" تجاوزت مشاهداته 1.5 مليون، صنّف سيثي الفواكه من الأكثر فائدة للأمعاء إلى الأقل فائدة.
وأوضح أن الكيوي، والرمان، والتفاح تحتل مراكز متقدمة، بينما يُعد الإجاص مفيدًا أيضًا لاحتوائه على الألياف وإحداث شعور بالشبع، مع التحذير من الإفراط الذي قد يسبب الغازات.
أما الفواكه مثل الحمضيات، والبطيخ، والعنب، فحذر من أنها قد تؤدي إلى الانتفاخ وارتفاع السكر بسرعة بسبب محتواها العالي من السكريات الطبيعية وقلة الألياف.
فالنشا في الموز الناضج يتحول إلى سكريات بسيطة لا توفر "وقوداً" للبكتيريا النافعة، ما قد يسبّب الانزعاج الهضمي.
على
الجانب الآخر
، أوصى الاختصاصي بتناول الموز الأخضر قليلاً، لاحتوائه على النشا المقاوم الذي يُخمّر بواسطة ميكروبات الأمعاء ليُنتج أحماضاً دهنية قصيرة السلسلة مفيدة للقولون.
ويشير الخبراء إلى أهمية تناول 5 حصص من الفواكه والخضراوات يومياً، سواء كانت طازجة أو مجمّدة أو مجففة أو معلبة، لما له من دور في تقليل خطر الأمراض القلبية، والسكتات الدماغية، وبعض أنواع السرطان.
ويُجمع الخبراء على أن التوت، والكيوي، والرمان، والتفاح، هي الخيارات الأمثل لصحة أمعائك، بينما استهلاك الموز الناضج بكثرة قد لا يكون الخيار الأنسب.
