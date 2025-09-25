26
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
صحة
سر الخمول بعد شرب القهوة… خبراء يوضحون
Lebanon 24
25-09-2025
|
16:06
على الرغم من أن القهوة معروفة بقدرتها على تنشيط الجسم وزيادة التركيز، فإن بعض الأشخاص قد يشعرون بعدها مباشرة بالنعاس والإرهاق.
ويعزو الخبراء ذلك إلى عدة عوامل تتعلق بتأثير الكافيين على الدماغ والجسم.
أحد أبرز هذه العوامل هو تراكم مادة الأدينوزين المسؤولة عن الإحساس بالتعب، والتي تعود بقوة بعد زوال تأثير القهوة. كما يلعب الاعتياد على الاستهلاك اليومي دورًا في تقليل فعالية الكافيين، إضافة إلى ضعف جودة النوم عند شرب القهوة في وقت متأخر.
وتزيد المشروبات المحلّاة من تقلبات مستويات الطاقة، بينما يؤدي إفراز هرمونات التوتر ثم تراجعها إلى شعور بالإرهاق.
كما أن الاختلافات الجينية والفروق الفردية في استقلاب الكافيين تسهم في اختلاف الاستجابات.
ويظهر هذا التأثير بشكل أوضح عند شرب القهوة بعد وجبة الغداء، أو في ساعات الليل حيث تخلّ بدورة النوم، وكذلك عند الإفراط في استهلاكها أو تناولها على معدة فارغة.
ولتفادي هذه المشكلة، ينصح الخبراء بالاكتفاء بكمية معتدلة لا تتجاوز ثلاثة أكواب يوميًّا، وتجنّب شربها قبل النوم بست ساعات على الأقل. كما يُستحسن تقليل السكريات المضافة، شرب الماء إلى جانب القهوة، والحفاظ على نوم منتظم.
ويساعد تناول وجبات متوازنة وأخذ فترات استراحة من الكافيين على جعل تأثير القهوة أكثر فاعلية دون الشعور بالنعاس.
