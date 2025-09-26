رفض الأطفال للطعام الصحي.. مشكلة عالمية وحلول عملية للأمهات

Advertisement

- حساسية الطفل للنَكهات والقوام (مثل مرارة البروكلي أو السبانخ).

- رغبته في الاستقلالية وإثبات الذات.

- تجارِب سلبية سابقة مع الإكراه على الطعام.

- تأثير البيئة العائلية، إذ يقلّد الطفل عادات الأهل.

- المغريات الخارجية من أطعمة مصنّعة وحلويات جاهزة.

- الصبر والتكرار: عرض الطعام بطرق جذابة ومن دون ضغط.

- إشراك الطفل: في اختيار وتحضير الأكل.

- القدوة: أن يرى الطفل والديه يستمتعون بتناول الطعام الصحي.

- التنوّع: تقديم المكوّن نفسه بأشكال مختلفة (شوربة، سلطة، عصير).

- الأجواء الإيجابية: جعل وقت الطعام لحظة ممتعة لا صراعاً.

- البدائل الصحية: استبدال الحلويات الصناعية بالفواكه والعسل أو الزبادي.

مشهد مألوف في بيوت كثيرة: طبق مليء بالخضار والفواكه أمام الطفل، لكنه يرفض تناوله وربما يبكي أو يعاند. تشير الدراسات إلى أن 40% من الأطفال دون الخامسة لا يحصلون على كفايتهم من الخضار والفواكه يومياً، فيما يُصنَّف 31% منهم كأطفال انتقائيين في الطعام.الدكتور ساهر المحمدي (أستاذ الصحة العلاجية) يوضح أن رفض الطعام الصحي ليس مجرد “مزاج عابر”، بل ظاهرة لها أسباب متعددة، أبرزها:الحلول العملية للأمهات:فالهدف ليس أن يتحوّل الأكل الصحي إلى "واجب ثقيل"، بل إلى نشاط ممتع يربط العائلة ويمنح الأطفال صحة وسعادة على المدى .