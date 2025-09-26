Advertisement

صحة

رفض الأطفال للطعام الصحي.. مشكلة عالمية وحلول عملية للأمهات

Lebanon 24
26-09-2025 | 05:00
مشهد مألوف في بيوت كثيرة: طبق مليء بالخضار والفواكه أمام الطفل، لكنه يرفض تناوله وربما يبكي أو يعاند. تشير الدراسات إلى أن 40% من الأطفال دون الخامسة لا يحصلون على كفايتهم من الخضار والفواكه يومياً، فيما يُصنَّف 31% منهم كأطفال انتقائيين في الطعام.
الدكتور ساهر المحمدي (أستاذ الصحة العلاجية) يوضح أن رفض الطعام الصحي ليس مجرد “مزاج عابر”، بل ظاهرة لها أسباب متعددة، أبرزها:
- حساسية الطفل للنَكهات والقوام (مثل مرارة البروكلي أو السبانخ).
- رغبته في الاستقلالية وإثبات الذات.
- تجارِب سلبية سابقة مع الإكراه على الطعام.
- تأثير البيئة العائلية، إذ يقلّد الطفل عادات الأهل.
- المغريات الخارجية من أطعمة مصنّعة وحلويات جاهزة.

الحلول العملية للأمهات:
- الصبر والتكرار: عرض الطعام بطرق جذابة ومن دون ضغط.
- إشراك الطفل: في اختيار وتحضير الأكل.
- القدوة: أن يرى الطفل والديه يستمتعون بتناول الطعام الصحي.
- التنوّع: تقديم المكوّن نفسه بأشكال مختلفة (شوربة، سلطة، عصير).
- الأجواء الإيجابية: جعل وقت الطعام لحظة ممتعة لا صراعاً.
- البدائل الصحية: استبدال الحلويات الصناعية بالفواكه والعسل أو الزبادي.

فالهدف ليس أن يتحوّل الأكل الصحي إلى "واجب ثقيل"، بل إلى نشاط ممتع يربط العائلة ويمنح الأطفال صحة وسعادة على المدى الطويل.
 
(سيدتي)
