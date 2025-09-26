29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
أثناء المرض.. تجنبوا تناول هذه الأطعمة
Lebanon 24
26-09-2025
|
04:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تؤثر صحة الجهاز الهضمي بشكل كبير على عمل منظومة المناعة، إذ يتطور نحو 80% من الخلايا المناعية تحت تأثير ميكروبيوم الأمعاء.
ووفقا للدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، فإن الخلايا المناعية التي تتشكل في الأمعاء تشمل الخلايا الليمفاوية التائية، والخلايا الليمفاوية البائية، والخلايا الضامة، والخلايا التغصنية وغيرها من الخلايا المشاركة في الاستجابة المناعية.
Advertisement
وتشير إلى أن هذه الخلايا مسؤولة عن المناعة المعوية الموضعية والدفاع عن الجسم ضد الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات.
وتقول: "لذلك، لتعزيز المناعة، من الضروري الحفاظ على صحة الأمعاء من خلال اتباع نظام غذائي متنوع يحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن والبروتينات. وينصح بالحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة، والمواد المضافة الصناعية، والمواد الحافظة. كما ينبغي تجنب كميات كبيرة من الأطعمة المقلية والحارة والمالحة جدا، إذ يمكن لهذه الأطعمة أن تعوق عمل الجهاز الهضمي، وتثير الأغشية المخاطية، وتعيق امتصاص العناصر الغذائية، وتزيد من السمية".
وبحسب الطبيبة، يجب أن يكون
النظام الغذائي
أثناء التهابات الجهاز التنفسي خفيفا وغنيا بالفيتامينات، خاصة فيتامينات C وA ومجموعة فيتامين B، إضافة إلى
المعادن
والبروتينات سهلة الهضم.
وتضيف: "يفضل تناول أطباق بسيطة، خالية من التركيبات الغذائية المعقدة والصلصات الثقيلة والتوابل، مثل اللحوم والأسماك قليلة الدهن المسلوقة أو المطهوة على البخار، والخضراوات مثل الجزر والملفوف، والعصائد، والحليب المخمر، والأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف. كما من المفيد إضافة مرق الدجاج إلى النظام الغذائي، فهو سهل الهضم، ويساعد في الحفاظ على توازن السوائل، ويحتوي على عناصر غذائية أساسية للتعافي السريع، مثل الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن".
مواضيع ذات صلة
لمن يتناول أدوية القلب.. تجنّب هذه الاطعمة
Lebanon 24
لمن يتناول أدوية القلب.. تجنّب هذه الاطعمة
26/09/2025 12:20:11
26/09/2025 12:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لحماية عينيك… تناول هذه الأطعمة
Lebanon 24
لحماية عينيك… تناول هذه الأطعمة
26/09/2025 12:20:11
26/09/2025 12:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يساعد تناول الطعام الحار على إنقاص الوزن؟
Lebanon 24
هل يساعد تناول الطعام الحار على إنقاص الوزن؟
26/09/2025 12:20:11
26/09/2025 12:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يجب أن تفكر مرتين قبل تناول طعام الطائرة؟ أطباء يكشفون الحقيقة المقلقة!
Lebanon 24
لماذا يجب أن تفكر مرتين قبل تناول طعام الطائرة؟ أطباء يكشفون الحقيقة المقلقة!
26/09/2025 12:20:11
26/09/2025 12:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
النظام الغذائي
المعادن
الفيروس
التركي
الفطر
الترك
فيروس
روبي
قد يعجبك أيضاً
رفض الأطفال للطعام الصحي.. مشكلة عالمية وحلول عملية للأمهات
Lebanon 24
رفض الأطفال للطعام الصحي.. مشكلة عالمية وحلول عملية للأمهات
05:00 | 2025-09-26
26/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سكوالين".. الزيت السحري الذي يغيّر روتين العناية بالبشرة
Lebanon 24
"سكوالين".. الزيت السحري الذي يغيّر روتين العناية بالبشرة
03:00 | 2025-09-26
26/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع الكوليسترول.. علامة صامتة نغفل عنها في الشتاء
Lebanon 24
ارتفاع الكوليسترول.. علامة صامتة نغفل عنها في الشتاء
00:39 | 2025-09-26
26/09/2025 12:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات صباحية قد تضر كليتيك.. تجنّبها!
Lebanon 24
وجبات صباحية قد تضر كليتيك.. تجنّبها!
23:00 | 2025-09-25
25/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سر الخمول بعد شرب القهوة… خبراء يوضحون
Lebanon 24
سر الخمول بعد شرب القهوة… خبراء يوضحون
16:06 | 2025-09-25
25/09/2025 04:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
06:56 | 2025-09-25
25/09/2025 06:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2025-09-26
رفض الأطفال للطعام الصحي.. مشكلة عالمية وحلول عملية للأمهات
03:00 | 2025-09-26
"سكوالين".. الزيت السحري الذي يغيّر روتين العناية بالبشرة
00:39 | 2025-09-26
ارتفاع الكوليسترول.. علامة صامتة نغفل عنها في الشتاء
23:00 | 2025-09-25
وجبات صباحية قد تضر كليتيك.. تجنّبها!
16:06 | 2025-09-25
سر الخمول بعد شرب القهوة… خبراء يوضحون
13:36 | 2025-09-25
لأمعاء صحية… تعرف على الفواكه الأكثر فائدة لجهازك الهضمي
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 12:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 12:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 12:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24