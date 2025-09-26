Advertisement

صحة

أثناء المرض.. تجنبوا تناول هذه الأطعمة

Lebanon 24
26-09-2025 | 04:20
Doc-P-1421746-638944825101947515.jpg
Doc-P-1421746-638944825101947515.jpg photos 0
تؤثر صحة الجهاز الهضمي بشكل كبير على عمل منظومة المناعة، إذ يتطور نحو 80% من الخلايا المناعية تحت تأثير ميكروبيوم الأمعاء.

ووفقا للدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، فإن الخلايا المناعية التي تتشكل في الأمعاء تشمل الخلايا الليمفاوية التائية، والخلايا الليمفاوية البائية، والخلايا الضامة، والخلايا التغصنية وغيرها من الخلايا المشاركة في الاستجابة المناعية.
وتشير إلى أن هذه الخلايا مسؤولة عن المناعة المعوية الموضعية والدفاع عن الجسم ضد الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات.

وتقول: "لذلك، لتعزيز المناعة، من الضروري الحفاظ على صحة الأمعاء من خلال اتباع نظام غذائي متنوع يحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن والبروتينات. وينصح بالحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة، والمواد المضافة الصناعية، والمواد الحافظة. كما ينبغي تجنب كميات كبيرة من الأطعمة المقلية والحارة والمالحة جدا، إذ يمكن لهذه الأطعمة أن تعوق عمل الجهاز الهضمي، وتثير الأغشية المخاطية، وتعيق امتصاص العناصر الغذائية، وتزيد من السمية".

وبحسب الطبيبة، يجب أن يكون النظام الغذائي أثناء التهابات الجهاز التنفسي خفيفا وغنيا بالفيتامينات، خاصة فيتامينات C وA ومجموعة فيتامين B، إضافة إلى المعادن والبروتينات سهلة الهضم.

وتضيف: "يفضل تناول أطباق بسيطة، خالية من التركيبات الغذائية المعقدة والصلصات الثقيلة والتوابل، مثل اللحوم والأسماك قليلة الدهن المسلوقة أو المطهوة على البخار، والخضراوات مثل الجزر والملفوف، والعصائد، والحليب المخمر، والأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف. كما من المفيد إضافة مرق الدجاج إلى النظام الغذائي، فهو سهل الهضم، ويساعد في الحفاظ على توازن السوائل، ويحتوي على عناصر غذائية أساسية للتعافي السريع، مثل الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن".
