6 أطعمة لا يجب تناولها مع القهوة.. ما هي؟

قدم تقرير لمجلة "هيلث"، المتخصصة في الأخبار الصحية، 6 أطعمة ينصح بتجنب تناولها مع القهوة.قد يسبب شرب القهوة مع الفواكه الحمضية، كالليمون والبرتقال، انزعاجا هضميا بسبب حموضة القهوة.وقد يؤدي اجتماع حموضة العصائر والفواكه الحمضية وحموضة القهوة إلى ارتجاع معدي مريئي، قد يسبب أعراضا تشمل الغثيان والانتفاخ والحرقة.تشير العديد من الدراسات إلى أن القهوة تقلل امتصاص الحديد في الأمعاء.وتعد اللحوم الحمراء من بين أهم المصادر الرئيسية للحديد الهيمي، وبالتالي فإن شرب القهوة مع هذه الوجبة سيضعف استفادة الجسم من عناصرها الغذائية.يعرف الحليب بغناه بالكالسيوم الضروري لصحة العظام والعضلات، والمساهم أيضا في إنتاج الهرمونات منع تجلط .وقد يؤدي تناول الحليب مع القهوة إلى تقليل امتصاص الكالسيوم وزيادة خطر فقدانه مع البول، ما قد يزيد احتمال الإصابة بحصى الكلى ومشاكل العظام.يمكن للإكثار من القهوة رفع مستويات الضار، وخفض نسبة الكوليسترول النافع، ما ينعكس بشكل سلبي على القلب.وربطت دراسات بين الأطعمة المقلية وأمراض القلب، لذا فإن الجمع بين هذين العنصرين قد يضاعف المخاطر.تدعم بعض حبوب الإفطار بمعادن مثل الزنك، إلا أن القهوة تؤثر على فعالية امتصاصه، ويفضل تجنب الجمع بينهما.قد يؤدي الجمع بين القهوة التي ترفع محتوياتها ضغط الدم، والصوديوم الذي يؤثر بشكل مباشر هو الآخر على ضغط الدم، إلى تفاقم هذا المرض.وينصح بتجنب جمع القهوة مع الأطعمة عالية الصوديوم. (سكاي نيوز عربية)