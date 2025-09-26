28
صحة
إليكم السبب الأكثر شيوعا للوفاة في العالم
Lebanon 24
26-09-2025
|
09:24
A-
A+
تعد أمراض القلب السبب وراء نحو ثلث الوفيات في العالم، وهي عموما السبب الأكثر شيوعا للوفاة عالميا. وقد نشرت
جامعة واشنطن
هذه النتائج في إطار دراسة العبء العالمي للأمراض.
أشارت مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب (JACC) إلى أن باحثين درسوا بيانات 376 مرضا، بينها أمراض القلب والأوعية الدموية، في 204 دول خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2023. وأظهرت النتائج ارتفاعا حادا في عدد الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض عالميا، من 13.1 مليون حالة وفاة عام 1990 إلى 19.2 مليون حالة وفاة عام 2023.
وتبيّن أن أبرز المسببات المؤدية إلى العجز وتقصير سنوات الحياة الصحية هي:
- مرض القلب الإقفاري
- النزيف داخل المخ
- الجلطة الدماغية الإقفارية
- ارتفاع ضغط
الدم
وأكد الباحثون أن 80% من حالات أمراض القلب والأوعية الدموية مرتبطة بعوامل خطر يمكن الوقاية منها، مثل السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع
الكوليسترول
.
كما كشفت الدراسة أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب مقارنة بالنساء، مع ارتفاع المخاطر بشكل ملحوظ بعد سن الخمسين. (روسيا اليوم)
