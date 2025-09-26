Advertisement

صحة

دور الطعام الصحي في حماية الجسم من الأمراض

Lebanon 24
26-09-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1421894-638945068423589548.jpg
Doc-P-1421894-638945068423589548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الغذاء ليس مجرد وسيلة للشبع، بل هو العامل الأول في بناء الجسم وتقوية مناعته. التغذية الصحية تؤثر بشكل مباشر على الوقاية من كثير من الأمراض المزمنة والخطيرة، مثل أمراض القلب، السكري، السمنة، وبعض أنواع السرطان.
Advertisement

أولاً: ما هو الغذاء الصحي؟

الغذاء الصحي هو النظام الغذائي المتوازن الذي يحتوي على:

الخضروات والفواكه بكميات كبيرة.

الحبوب الكاملة بدلًا من المكررة.

البروتينات الصحية (كالسمك، الدجاج، البقوليات، والمكسرات).

الدهون المفيدة (مثل زيت الزيتون، والأفوكادو).

الابتعاد عن السكريات والدهون المشبعة والمصنعة.

ثانيًا: كيف يساهم الغذاء الصحي في الوقاية من الأمراض؟
1. أمراض القلب والشرايين

تقليل الدهون المشبعة والملح يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول.

تناول الأسماك الدهنية (مثل السلمون) يمد الجسم بأحماض أوميغا-3 التي تحمي القلب.

2. داء السكري من النوع الثاني

النظام الغذائي منخفض السكريات والمرتفع بالألياف يساعد في ضبط مستوى السكر في الدم.

الحفاظ على وزن صحي يقلل من خطر الإصابة.

3. السمنة

تناول سعرات حرارية معتدلة من مصادر طبيعية يساعد في التحكم بالوزن.

الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية مرتبطة بزيادة الوزن والسمنة.

4. السرطان

بعض الدراسات تشير إلى أن النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون والمعدة.

5. أمراض الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية (من الحبوب الكاملة والخضروات) تساعد في الوقاية من الإمساك، البواسير، وسرطان القولون.

6. ضعف المناعة

الفيتامينات (مثل C، D، E) والمعادن (كالزنك والحديد) تقوي جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة العدوى.

ثالثًا: أمثلة لأطعمة صحية تساعد في الوقاية:

الثوم: مضاد للبكتيريا والفيروسات.

الزنجبيل: مضاد للالتهابات.

الشوفان: غني بالألياف ومفيد للقلب.

الخضروات الورقية: غنية بمضادات الأكسدة.

الفواكه الحمضية: مصدر ممتاز لفيتامين C.

رابعًا: نصائح لتبني نظام غذائي صحي:

التقليل من الأطعمة الجاهزة والمقلية.

تناول 5 حصص يوميًا من الخضار والفواكه.

شرب كمية كافية من الماء يوميًا.

التقليل من السكر المضاف والمشروبات الغازية.

قراءة الملصقات الغذائية عند التسوق.
 
مواضيع ذات صلة
دور الملفوف في الوقاية من الأمراض
lebanon 24
26/09/2025 21:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تؤثر الأطعمة على رائحة الجسم؟
lebanon 24
26/09/2025 21:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الفرق بين الدهون الصحية والدهون الضارة وأثرها على الجسم
lebanon 24
26/09/2025 21:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عون مهنئاً الأمن العام بعيده الـ 80: دور محوري في حماية الأمن القومي
lebanon 24
26/09/2025 21:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

الغازية

المعادن

الزيتون

الفيروس

السكري

الشوف

الغاز

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:24 | 2025-09-26
06:53 | 2025-09-26
05:00 | 2025-09-26
04:20 | 2025-09-26
03:00 | 2025-09-26
00:39 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24