صحة

شرب الماء.. عادة صحية لا غنى عنها

Lebanon 24
26-09-2025 | 15:00
يُعد الماء عنصرًا أساسيًا في حياة الإنسان، إذ يُشكل حوالي 60-70% من وزن الجسم. ورغم بساطة توفره، إلا أن الكثيرين يهملون شرب كميات كافية منه يوميًا، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية متعددة.

لماذا الماء مهم للجسم؟
ترطيب الجسم وتنظيم درجة الحرارة:

الماء يحافظ على حرارة الجسم ضمن المعدلات الطبيعية من خلال التعرّق والتنفس.

تحسين وظائف الأعضاء:

كل خلية، نسيج، وعضو يحتاج إلى الماء ليعمل بكفاءة، خاصة الكلى والكبد والدماغ.

المساعدة في الهضم والامتصاص:

شرب الماء قبل أو بعد الأكل يسهل عملية الهضم ويمنع الإمساك.

تنقية الجسم من السموم:

من خلال البول والعرق، يساعد الماء على التخلص من الفضلات والسموم.

تعزيز صحة الجلد:

الجفاف يؤدي إلى بشرة باهتة وجافة، بينما الترطيب الجيد يمنح الجلد نضارة وحيوية.

زيادة التركيز والطاقة:

حتى الجفاف البسيط يمكن أن يؤثر على الانتباه، المزاج، والوظائف الإدراكية.

دعم صحة المفاصل:

يعمل الماء كـ"مزيت" طبيعي للمفاصل، مما يقلل من الألم والاحتكاك.

ما هي الكمية المناسبة من الماء يوميًا؟

القاعدة العامة: 8 أكواب (2 لتر تقريبًا) في اليوم.

ولكن الاحتياج يختلف حسب:

العمر والجنس

النشاط البدني

الطقس ودرجة الحرارة

الحالة الصحية (مثل الحمى أو الإسهال)


ماذا يحدث عند نقص شرب الماء (الجفاف)؟

صداع متكرر

دوخة وشعور بالتعب

تشنجات عضلية

جفاف الفم والجلد

تركيز ضعيف

مشاكل في الكلى

نصائح لزيادة شرب الماء:

احتفظ بزجاجة ماء بجانبك دائمًا.

استخدم تطبيقًا للتذكير بشرب الماء.

أضف شرائح ليمون أو نعناع للماء لجعله أكثر انتعاشًا.

تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء (مثل البطيخ، الخيار، البرتقال).
 
