شرب الماء.. عادة صحية لا غنى عنها

يُعد الماء عنصرًا أساسيًا في حياة الإنسان، إذ يُشكل حوالي 60-70% من وزن الجسم. ورغم بساطة توفره، إلا أن الكثيرين يهملون شرب كميات كافية منه يوميًا، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية متعددة.لماذا الماء مهم للجسم؟ترطيب الجسم وتنظيم درجة الحرارة:الماء يحافظ على حرارة الجسم ضمن المعدلات الطبيعية من خلال التعرّق والتنفس.تحسين وظائف الأعضاء:كل خلية، نسيج، وعضو يحتاج إلى الماء ليعمل بكفاءة، خاصة الكلى والكبد والدماغ.المساعدة في الهضم والامتصاص:شرب الماء قبل أو بعد الأكل يسهل عملية الهضم ويمنع الإمساك.تنقية الجسم من السموم:من خلال البول والعرق، يساعد الماء على التخلص من الفضلات والسموم.تعزيز صحة الجلد:الجفاف يؤدي إلى بشرة باهتة وجافة، بينما الترطيب الجيد يمنح الجلد نضارة وحيوية.زيادة التركيز والطاقة:حتى الجفاف البسيط يمكن أن يؤثر على الانتباه، المزاج، والوظائف الإدراكية.دعم صحة المفاصل:يعمل الماء كـ"مزيت" طبيعي للمفاصل، مما يقلل من الألم والاحتكاك.ما هي الكمية المناسبة من الماء يوميًا؟العامة: 8 أكواب (2 لتر تقريبًا) في اليوم.ولكن الاحتياج يختلف حسب:العمر والجنسالنشاط البدنيالطقس ودرجة الحرارةالحالة الصحية (مثل الحمى أو الإسهال)ماذا يحدث عند نقص شرب الماء (الجفاف)؟صداع متكرردوخة وشعور بالتعبتشنجات عضليةجفاف الفم والجلدتركيز ضعيفمشاكل في الكلىنصائح لزيادة شرب الماء:احتفظ بزجاجة ماء بجانبك دائمًا.استخدم تطبيقًا للتذكير بشرب الماء.أضف شرائح ليمون أو نعناع للماء لجعله أكثر انتعاشًا.تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء (مثل البطيخ، الخيار، البرتقال).