هل يمكن للزنجبيل أن يساعد في خفض ضغط الدم؟

يُعد ارتفاع ضغط من الأمراض الشائعة التي تُدار عادةً من خلال تغييرات في نمط الحياة، مثل تحسين وزيادة النشاط البدني، بالإضافة إلى تناول الأدوية عند الحاجة.ومع ذلك، تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الزنجبيل قد يقدم فوائد إضافية عند استخدامه إلى جانب العلاجات التقليدية.أظهرت دراسة حديثة أن مستخلص الزنجبيل قد يساعد في خفض ضغط الدم لدى المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عاما، لكن الدراسة عانت من بعض العيوب المنهجية، ما دفع الباحثين إلى الدعوة لإجراء بحوث أدق وأكثر شمولاً.فوائد صحية أخرى للزنجبيلبالإضافة إلى تأثيره المحتمل على ضغط الدم، يُعرف الزنجبيل بفوائده الصحية المتعددة، ومنها:-تخفيف شدة آلام الشهرية.-مكافحة الغثيان والقيء، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدامه أثناء الحمل.-تقليل الغثيان الناتج عن العلاج الكيميائي.-حماية الخلايا من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي.-تخفيف الانتفاخ والغازات.عادةً ما يكون تناول الزنجبيل بكميات طبيعية في الطعام آمنًا لمعظم الناس، لكن الجرعات العالية، خصوصًا في المكملات، قد تحمل بعض المخاطر:-زيادة خطر النزيف، لا سيما لمن يتناولون أدوية مضادة لتخثر الدم.-تأثيرات محتملة على مستويات السكر في الدم، ما يستدعي الحذر عند مرضى .-أعراض جانبية مثل اضطرابات في الجهاز الهضمي، حرقة المعدة، وتهيجات في الفم أو الحلق.