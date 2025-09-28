Advertisement

صحة

بشأن "الجريب فروت".. تحذيرٌ طبي يجب معرفته

Lebanon 24
28-09-2025 | 02:00
حذر موقع "أبونيت.دي" من أن الجريب ‫فروت قد يكون له تأثير سلبي على بعض الأدوية، وذلك بفعل تأثيره على ‫عملية الأيض.
 
‫وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الجريب ‫فروت يثبط من خلال مكوناته "النارينجين" أو "البرجموتين" وظيفة إنزيم ‫CYP3A4 الموجود في الكبد؛ حيث يضطر الجسم إلى إنتاج هذا الإنزيم مرة ‫أخرى، وقد يستغرق ذلك عدة أيام، مما يغير بشكل كبير من فعالية العديد من ‫الأدوية؛ حيث إن نحو نصف العقاقير الطبية إما أن تحلل بواسطة CYP3A4 ‫أو تتحول إلى شكل أكثر فعالية.


‫قائمة بالأدوية المتفاعلة
 

‫وفيما يلي قائمة تضم مجموعة مختارة من الأدوية التي تتفاعل بشدة مع الجريب ‫فروت:

- ألفينتانيل
 
 
- ألبرازولام
 

- أملوديبين
 

- أريبيبرازول
 

- أستيميزول
 

- ‫أتورفاستاتين
 

- ‫بيسوبرولول
 

‫- بوسيبريفير
 

- ‫بوسبيرون
 

‫- كاربامازيبين
 

‫- كينيدين
 

‫- كينين
 

- ‫كلورفينيرامين
 

- ‫سيكلوسبورين
 

- ‫سيسابريد
 

- ‫سيتالوبرام
 

- ‫كلاريثروميسين
 

- ‫ديازيبام
 

‫- ديلتيازيم
 

‫- إريثروميسين
 

‫- فيلوديبين
 

‫- فنتانيل
 

‫- هالوبيريدل
 

‫- إيماتينيب
 

- ‫إندينافير ليفونورجستريل
 

- ‫لوفاستاتين
 
 

- ‫‫ميدازولام
 

- ‫ميرتازابين
 

- ‫نيفيرابين
 

- ‫نيفيديبين
 

‫- نيسولديبين
 

‫- نيترينديبين
 

‫- باراسيتامول
 

‫- فينبروكومون
 

- ‫بيموزيد
 

‫- ريتونافير
 

- ‫ساكينافير
 

- ‫سيلدينافيل
 

- ‫سيمفاستاتين
 

‫- سيروليموس
 

‫- تاكروليموس
 

‫‫- تادالافيل
 

- ‫تاموكسيفين
 

- ‫تيلابريفر
 

‫- تيليثروميسين
 

‫- ترازودون
 

- ‫تريازولام
 

- ‫فيراباميل
 

- ‫فينكريستين.
 
 
(الجزيرة نت)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24