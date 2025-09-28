بشأن "الجريب فروت".. تحذيرٌ طبي يجب معرفته

حذر موقع "أبونيت.دي" من أن الجريب ‫فروت قد يكون له تأثير سلبي على بعض الأدوية، وذلك بفعل تأثيره على ‫عملية الأيض.

‫وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الجريب ‫فروت يثبط من خلال مكوناته "النارينجين" أو "البرجموتين" وظيفة إنزيم ‫CYP3A4 الموجود في الكبد؛ حيث يضطر الجسم إلى إنتاج هذا الإنزيم مرة ‫أخرى، وقد يستغرق ذلك عدة أيام، مما يغير بشكل كبير من فعالية العديد من ‫الأدوية؛ حيث إن نحو نصف العقاقير الطبية إما أن تحلل بواسطة CYP3A4 ‫أو تتحول إلى شكل أكثر فعالية.





‫قائمة بالأدوية المتفاعلة



‫وفيما يلي قائمة تضم مجموعة من الأدوية التي تتفاعل بشدة مع الجريب ‫فروت:



- ألفينتانيل

- ألبرازولام



- أملوديبين



- أريبيبرازول



- أستيميزول



- ‫أتورفاستاتين



- ‫بيسوبرولول



‫- بوسيبريفير



- ‫بوسبيرون



‫- كاربامازيبين



‫- كينيدين



‫- كينين



- ‫كلورفينيرامين



- ‫سيكلوسبورين



- ‫سيسابريد



- ‫سيتالوبرام



- ‫كلاريثروميسين



- ‫ديازيبام



‫- ديلتيازيم



‫- إريثروميسين



‫- فيلوديبين



‫- فنتانيل



‫- هالوبيريدل



‫- إيماتينيب



- ‫إندينافير ليفونورجستريل



- ‫لوفاستاتين



- ‫‫ميدازولام



- ‫ميرتازابين



- ‫نيفيرابين



- ‫نيفيديبين



‫- نيسولديبين



‫- نيترينديبين



‫- باراسيتامول



‫- فينبروكومون



- ‫بيموزيد



‫- ريتونافير



- ‫ساكينافير



- ‫سيلدينافيل



- ‫سيمفاستاتين



‫- سيروليموس



‫- تاكروليموس



‫‫- تادالافيل



- ‫تاموكسيفين



- ‫تيلابريفر



‫- تيليثروميسين



‫- ترازودون



- ‫تريازولام



- ‫فيراباميل



- ‫فينكريستين.