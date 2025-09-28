28
صحة
بشأن "الجريب فروت".. تحذيرٌ طبي يجب معرفته
Lebanon 24
28-09-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر موقع "أبونيت.دي" من أن الجريب فروت قد يكون له تأثير سلبي على بعض الأدوية، وذلك بفعل تأثيره على عملية الأيض.
وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الجريب فروت يثبط من خلال مكوناته "النارينجين" أو "البرجموتين" وظيفة إنزيم CYP3A4 الموجود في الكبد؛ حيث يضطر الجسم إلى إنتاج هذا الإنزيم مرة أخرى، وقد يستغرق ذلك عدة أيام، مما يغير بشكل كبير من فعالية العديد من الأدوية؛ حيث إن نحو نصف العقاقير الطبية إما أن تحلل بواسطة CYP3A4 أو تتحول إلى شكل أكثر فعالية.
قائمة بالأدوية المتفاعلة
وفيما يلي قائمة تضم مجموعة
مختارة
من الأدوية التي تتفاعل بشدة مع الجريب فروت:
- ألفينتانيل
- ألبرازولام
- أملوديبين
- أريبيبرازول
- أستيميزول
- أتورفاستاتين
- بيسوبرولول
- بوسيبريفير
- بوسبيرون
- كاربامازيبين
- كينيدين
- كينين
- كلورفينيرامين
- سيكلوسبورين
- سيسابريد
- سيتالوبرام
- كلاريثروميسين
- ديازيبام
- ديلتيازيم
- إريثروميسين
- فيلوديبين
- فنتانيل
- هالوبيريدل
- إيماتينيب
- إندينافير ليفونورجستريل
- لوفاستاتين
- ميدازولام
- ميرتازابين
- نيفيرابين
- نيفيديبين
- نيسولديبين
- نيترينديبين
- باراسيتامول
- فينبروكومون
- بيموزيد
- ريتونافير
- ساكينافير
- سيلدينافيل
- سيمفاستاتين
- سيروليموس
- تاكروليموس
- تادالافيل
- تاموكسيفين
- تيلابريفر
- تيليثروميسين
- ترازودون
- تريازولام
- فيراباميل
- فينكريستين.
(الجزيرة نت)
