ما هو "هربس الشفاه"؟ تعرفوا إلى "فيروس" البثور المؤلمة

قال موقع "أبونيت.دي" إن هربس الشفاه هو ‫مرض يسببه من النوع الأول (HSV-1).

‫وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن ‫يبقى كامنا في الأعصاب، ويمكن أن تنشطه المحفزات التالية:





- التوتر النفسي.

- أشعة الشمس الشديدة والأشعة فوق البنفسجية.



- التقلبات الهرمونية مثل الشهرية.



‫الأعراض



‫وأشار "أبونيت.دي" إلى أن أعراض هربس الشفاه تتمثل في ظهور بثور صغيرة ‫مؤلمة، عادة عند تقاطع الشفة وبشرة الوجه وتبدأ بوخز وخدر، مشددا على ‫ضرورة الاستخدام الفوري للكريمات المضادة للفيروسات، التي تحتوي على ‫مكونات فعالة مضادة للفيروسات والمتوفرة في الصيدليات، عند ظهور الأعراض ‫الأولى.





‫ويجب وضع باستخدام قطعة قطن لمنع انتشار الفيروس، وبعد ملامسة ‫البثور من الضروري غسل اليدين جيدا أو تطهيرهما جيداً لمنع نقل العدوى ‫إلى الآخرين.





‫كما يمكن استخدام ضمادات شفافة خاصة لإخفاء البثور بصريا، مما يساعد على ‫التئامها ويحد من انتشار الفيروس، في حين يمكن للنساء وضع المكياج فوق ‫هذه الضمادات لإخفاء البثور.