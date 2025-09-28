Advertisement

صحة

ما هو "هربس الشفاه"؟ تعرفوا إلى "فيروس" البثور المؤلمة

Lebanon 24
28-09-2025 | 05:00
قال موقع "أبونيت.دي" إن هربس الشفاه هو ‫مرض يسببه فيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1).
‫وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الفيروس ‫يبقى كامنا في الأعصاب، ويمكن أن تنشطه المحفزات التالية:


- التوتر النفسي.
 
 
- أشعة الشمس الشديدة والأشعة فوق البنفسجية.
 

- التقلبات الهرمونية مثل الدورة الشهرية.
 

‫الأعراض
 

‫وأشار "أبونيت.دي" إلى أن أعراض هربس الشفاه تتمثل في ظهور بثور صغيرة ‫مؤلمة، عادة عند تقاطع الشفة وبشرة الوجه وتبدأ بوخز وخدر، مشددا على ‫ضرورة الاستخدام الفوري للكريمات المضادة للفيروسات، التي تحتوي على ‫مكونات فعالة مضادة للفيروسات والمتوفرة في الصيدليات، عند ظهور الأعراض ‫الأولى.
 


‫ويجب وضع الكريم باستخدام قطعة قطن لمنع انتشار الفيروس، وبعد ملامسة ‫البثور من الضروري غسل اليدين جيدا أو تطهيرهما جيداً لمنع نقل العدوى ‫إلى الآخرين.
 


‫كما يمكن استخدام ضمادات شفافة خاصة لإخفاء البثور بصريا، مما يساعد على ‫التئامها ويحد من انتشار الفيروس، في حين يمكن للنساء وضع المكياج فوق ‫هذه الضمادات لإخفاء البثور.
 


‫ولتجنب نوبات هربس الشفاه، ينبغي اتباع نمط حياة صحي والابتعاد عن ‫التوتر النفسي والحماية من الأشعة فوق البنفسجية. (الجزيرة نت)
