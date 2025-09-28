28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما هو "هربس الشفاه"؟ تعرفوا إلى "فيروس" البثور المؤلمة
Lebanon 24
28-09-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال موقع "أبونيت.دي" إن هربس الشفاه هو مرض يسببه
فيروس
الهربس البسيط
من النوع الأول (HSV-1).
Advertisement
وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن
الفيروس
يبقى كامنا في الأعصاب، ويمكن أن تنشطه المحفزات التالية:
- التوتر النفسي.
- أشعة الشمس الشديدة والأشعة فوق البنفسجية.
- التقلبات الهرمونية مثل
الدورة
الشهرية.
الأعراض
وأشار "أبونيت.دي" إلى أن أعراض هربس الشفاه تتمثل في ظهور بثور صغيرة مؤلمة، عادة عند تقاطع الشفة وبشرة الوجه وتبدأ بوخز وخدر، مشددا على ضرورة الاستخدام الفوري للكريمات المضادة للفيروسات، التي تحتوي على مكونات فعالة مضادة للفيروسات والمتوفرة في الصيدليات، عند ظهور الأعراض الأولى.
ويجب وضع
الكريم
باستخدام قطعة قطن لمنع انتشار الفيروس، وبعد ملامسة البثور من الضروري غسل اليدين جيدا أو تطهيرهما جيداً لمنع نقل العدوى إلى الآخرين.
كما يمكن استخدام ضمادات شفافة خاصة لإخفاء البثور بصريا، مما يساعد على التئامها ويحد من انتشار الفيروس، في حين يمكن للنساء وضع المكياج فوق هذه الضمادات لإخفاء البثور.
ولتجنب نوبات هربس الشفاه، ينبغي اتباع نمط حياة صحي والابتعاد عن التوتر النفسي والحماية من الأشعة فوق البنفسجية.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
في "مثلث الموت".. لماذا يُمنع عصر البثور؟
Lebanon 24
في "مثلث الموت".. لماذا يُمنع عصر البثور؟
28/09/2025 14:21:38
28/09/2025 14:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروسات الهربس.. الكشف عن وسيلة مبتكرة لمكافحتها
Lebanon 24
فيروسات الهربس.. الكشف عن وسيلة مبتكرة لمكافحتها
28/09/2025 14:21:38
28/09/2025 14:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تطبيق روسي يستقطب 18 مليون مستخدم.. تعرفوا اليه
Lebanon 24
تطبيق روسي يستقطب 18 مليون مستخدم.. تعرفوا اليه
28/09/2025 14:21:38
28/09/2025 14:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس ينتشر في الصين ويُذكّر بـ"كورونا"... ما هو؟
Lebanon 24
فيروس ينتشر في الصين ويُذكّر بـ"كورونا"... ما هو؟
28/09/2025 14:21:38
28/09/2025 14:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الهربس البسيط
الجزيرة
الفيروس
الكريم
الدورة
الهربس
جزيرة
فيروس
قد يعجبك أيضاً
بشأن "الجريب فروت".. تحذيرٌ طبي يجب معرفته
Lebanon 24
بشأن "الجريب فروت".. تحذيرٌ طبي يجب معرفته
02:00 | 2025-09-28
28/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
4 منتجات تؤذي البشرة.. ما هي؟
Lebanon 24
4 منتجات تؤذي البشرة.. ما هي؟
23:00 | 2025-09-27
27/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أسباب لتساقط الشعر.. طبيبة تكشفها
Lebanon 24
3 أسباب لتساقط الشعر.. طبيبة تكشفها
16:26 | 2025-09-27
27/09/2025 04:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي القهوة الساخنة أو الباردة.. خبر يهمّكم
Lebanon 24
لمحبي القهوة الساخنة أو الباردة.. خبر يهمّكم
14:00 | 2025-09-27
27/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتاحك لشيخوخة أكثر صحة: قهوتك الصباحية
Lebanon 24
مفتاحك لشيخوخة أكثر صحة: قهوتك الصباحية
10:20 | 2025-09-27
27/09/2025 10:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
16:34 | 2025-09-27
27/09/2025 04:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
16:30 | 2025-09-27
27/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
15:25 | 2025-09-27
27/09/2025 03:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:22 | 2025-09-27
27/09/2025 02:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2025-09-28
بشأن "الجريب فروت".. تحذيرٌ طبي يجب معرفته
23:00 | 2025-09-27
4 منتجات تؤذي البشرة.. ما هي؟
16:26 | 2025-09-27
3 أسباب لتساقط الشعر.. طبيبة تكشفها
14:00 | 2025-09-27
لمحبي القهوة الساخنة أو الباردة.. خبر يهمّكم
10:20 | 2025-09-27
مفتاحك لشيخوخة أكثر صحة: قهوتك الصباحية
04:14 | 2025-09-27
هل يمكن للزنجبيل أن يساعد في خفض ضغط الدم؟
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
28/09/2025 14:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
28/09/2025 14:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
28/09/2025 14:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24