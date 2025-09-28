لهذه الاسباب يجب تناول كوب من حليب الكركم قبل النوم

Advertisement

يُطلق على حليب الكركم في المقاهي اسم "لاتيه الكركم"، وتكمن قوته الحقيقية في تقاليده الخالدة التي دعمت أجيالًا بصمت. وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة Times of India، أن هناك 7 أسباب لتناول كوب من حليب الكركم قبل النوم طالما تم تحضيره بالطريقة الصحيحة، كما يلي:1. راحة في كل رشفةيُريح الدفء العضلات المتعبة ويُهدئ المفاصل المؤلمة. مع كل رشفة من المشروب يبدو الجسم وكأنه يسترخي، ويزداد خفة وراحة، كما لو كان يستعد للراحة. بينما يُفعّل الكركم تأثيره المضاد للالتهابات بهدوء، يُضفي الحليب راحةً تُسهّل النوم.2. تعزيز مناعة هادئةيُعزز الكركمين، المُركّب الأساسي في الكركم، المناعة الطبيعية. ومع مرور الوقت، يُعزز المرونة، ما يُحسّن من استعداد الجسم لمشاكله اليومية. ليلةً بعد ليلة، يُسلّح الجسم بهدوء ضد الزكام ونزلات البرد والتعب الموسمي.3. تأمين نوم أعمقإن هناك سراً خاصاً في احتساء شاي الكركم ببطء قبل النوم - فالدفء والنكهة اللطيفة تُخبر الجسم أن الوقت قد حان للتهدئة. حتى مُجرّد إمساك الكوب يُصبح طقسًا، يُهدئ العقل بقدر ما يُهدئ الحواس. بالنسبة للكثيرين، يُشبه هذا الفرق بين التحديق في السقف في الساعة الثالثة صباحًا والانغماس في نوم عميق ومتواصل.4. تهدئة المعدةيُمكن لحليب الكركم أن يكون مُهدئًا بشكلٍ غير مُتوقع. إن دفئه يُهدئ المعدة ويُخفف من حدة الانزعاج بعد الوجبة. يُهدئ الانتفاخ ويُسهّل الهضم، مما يُساعد على الاستمتاع بنومٍ هانئٍ وهادئ.5. تحسين الحالة المزاجيةيرتبط الكركم بمستوياتٍ أفضل من السيروتونين، ولتناول مشروبٍ دافئٍ ومألوفٍ في الليل متعةٌ خاصة. يساعد تحسين الحالة المزاجية في تخفيف التوتر أو القلق المُستمر.6. إصلاح خلايا الجسمإن النوم هو الوقت الذي يتعافى فيه الجسم. فمع الراحة، تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الكركم على إصلاح الضرر على مستوى الخلايا. ، يعني ذلك بشرةً أكثر صحةً، وتعافيًا أسرع، وصباحًا أكثر انتعاشًا بدلًا من الشعور بالكآبة.7. تهدئة التهاب الحلقيُغطي الحليب الدافئ المُهدئ الحلق المُتعب بلطف، ويُهدئ الكركم الذهبي الجسم المُرهق ببطء. إنه أحد أنواع الراحة الطبيعية العميقة والدائمة والبسيطة، التي لا تأتي من صيدلية عصرية مزدحمة، بل من قلب مطبخ عريق.