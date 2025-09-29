28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
28
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
بين حقن مونجارو وأوزمبيك.. أيهما أقل آثار جانبية؟
Lebanon 24
29-09-2025
|
03:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت دراسة جديدة أجريت في
جامعة بنسلفانيا
إلى أن دواء تيرزباتيد لإنقاص الوزن (مونجارو وزيباوند) قد يُسبب آثاراً جانبية أقل، مثل الغثيان والقيء، مقارنةً بدواء سيماغلوتيد (أوزمبيك وويغوفي).
Advertisement
ويعتقد الباحثون أن هذا يعود إلى أن تيرزباتيد يعمل على نظامين مختلفين في الجسم، بينما يعمل سيماغلوتيد على نظام واحد فقط. ويبدو أن النظام الثاني، المسمى مستقبل GIP، يُساعد في تقليل الشعور بالغثيان.
وبحسب "مديكال
إكسبريس
"، خلصت الدراسة إلى أنه في حين ساعد كلا الدواءين على تقليل تناول الطعام ووزن الجسم، إلا أن تيرزباتيد أدى إلى آثار جانبية أقل بكثير عند تناول جرعات مماثلة.
وتعتبر الآثار الجانبية لحقن التخسيس، وخاصة الغثيان الشديد، من أسباب إحجام البعض عن استخدامها لضبط الوزن.
وقال الدكتور
بارت سي. دي
جونغ
أستاذ التغذية في قسم علوم الصحة السلوكية الحيوية: "هذه النتائج مشجعة للغابة، والتي تُشير إلى أن التأثير
الفريد
لتيرزباتيد على مستقبلات GLP-1 وGIP قد يُوفر خياراً أكثر تحمّلًا للمرضى الذين يُعانون من غثيان شديد عند تناول أدوية التخسيس GLP-1 مثل أوزمبيك".
وأضاف: "إن تقليل الآثار الجانبية في الجهاز الهضمي هو حاجة سريرية حقيقية لعلاجات فعالة وصديقة للمرضى للسمنة والسكري."
مواضيع ذات صلة
أيهما تختار؟ iPhone 17 بميزات متقدمة أم iPhone 16 بسعر أقل
Lebanon 24
أيهما تختار؟ iPhone 17 بميزات متقدمة أم iPhone 16 بسعر أقل
29/09/2025 13:10:42
29/09/2025 13:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بين النحافة المفرطة والوزن الزائد ايهما اخطر على الصحة؟
Lebanon 24
بين النحافة المفرطة والوزن الزائد ايهما اخطر على الصحة؟
29/09/2025 13:10:42
29/09/2025 13:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: تفعيل العقوبات ضدنا له أضرار لكن الضرر أقل في الجانب الاقتصادي
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: تفعيل العقوبات ضدنا له أضرار لكن الضرر أقل في الجانب الاقتصادي
29/09/2025 13:10:42
29/09/2025 13:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كتائب القسام: استهدفنا دبابتي ميركافا بقذيفتي الياسين 105 وعبوة جانبية وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
كتائب القسام: استهدفنا دبابتي ميركافا بقذيفتي الياسين 105 وعبوة جانبية وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
29/09/2025 13:10:42
29/09/2025 13:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة بنسلفانيا
وقال الدكتور
إكسبريس
الفريد
السكري
بيت أ
جامع
حجام
تابع
قد يعجبك أيضاً
تلوث الطعام بمادة مسرطنة.. تحذير من ادوات طهي خطيرة
Lebanon 24
تلوث الطعام بمادة مسرطنة.. تحذير من ادوات طهي خطيرة
04:39 | 2025-09-29
29/09/2025 04:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شائعة تساعد على نمو الشعر.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
شائعة تساعد على نمو الشعر.. تعرفوا عليها
03:04 | 2025-09-29
29/09/2025 03:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد مثيرة ومخاطر مقلقة.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن جراحة إطالة العظام لأسباب تجميلية
Lebanon 24
فوائد مثيرة ومخاطر مقلقة.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن جراحة إطالة العظام لأسباب تجميلية
02:31 | 2025-09-29
29/09/2025 02:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتقليل خطر الاكتئاب ومشاكل النوم لدى المدخنين المسنين.. اليكم هذه النصيحة
Lebanon 24
لتقليل خطر الاكتئاب ومشاكل النوم لدى المدخنين المسنين.. اليكم هذه النصيحة
01:03 | 2025-09-29
29/09/2025 01:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة يومية تعزز رضاك عن الحياة.. تعرف عليها
Lebanon 24
أطعمة يومية تعزز رضاك عن الحياة.. تعرف عليها
23:57 | 2025-09-28
28/09/2025 11:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
15:00 | 2025-09-28
28/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:39 | 2025-09-29
تلوث الطعام بمادة مسرطنة.. تحذير من ادوات طهي خطيرة
03:04 | 2025-09-29
شائعة تساعد على نمو الشعر.. تعرفوا عليها
02:31 | 2025-09-29
فوائد مثيرة ومخاطر مقلقة.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن جراحة إطالة العظام لأسباب تجميلية
01:03 | 2025-09-29
لتقليل خطر الاكتئاب ومشاكل النوم لدى المدخنين المسنين.. اليكم هذه النصيحة
23:57 | 2025-09-28
أطعمة يومية تعزز رضاك عن الحياة.. تعرف عليها
23:00 | 2025-09-28
أي نوع أكثر صحة.. القهوة الساخنة أم الباردة أم المثلجة؟
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 13:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 13:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 13:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24