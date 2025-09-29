بين حقن مونجارو وأوزمبيك.. أيهما أقل آثار جانبية؟

Advertisement

أشارت دراسة جديدة أجريت في إلى أن دواء تيرزباتيد لإنقاص الوزن (مونجارو وزيباوند) قد يُسبب آثاراً جانبية أقل، مثل الغثيان والقيء، مقارنةً بدواء سيماغلوتيد (أوزمبيك وويغوفي).ويعتقد الباحثون أن هذا يعود إلى أن تيرزباتيد يعمل على نظامين مختلفين في الجسم، بينما يعمل سيماغلوتيد على نظام واحد فقط. ويبدو أن النظام الثاني، المسمى مستقبل GIP، يُساعد في تقليل الشعور بالغثيان.وبحسب "مديكال "، خلصت الدراسة إلى أنه في حين ساعد كلا الدواءين على تقليل تناول الطعام ووزن الجسم، إلا أن تيرزباتيد أدى إلى آثار جانبية أقل بكثير عند تناول جرعات مماثلة.وتعتبر الآثار الجانبية لحقن التخسيس، وخاصة الغثيان الشديد، من أسباب إحجام البعض عن استخدامها لضبط الوزن.بارت سي. دي أستاذ التغذية في قسم علوم الصحة السلوكية الحيوية: "هذه النتائج مشجعة للغابة، والتي تُشير إلى أن التأثير لتيرزباتيد على مستقبلات GLP-1 وGIP قد يُوفر خياراً أكثر تحمّلًا للمرضى الذين يُعانون من غثيان شديد عند تناول أدوية التخسيس GLP-1 مثل أوزمبيك".وأضاف: "إن تقليل الآثار الجانبية في الجهاز الهضمي هو حاجة سريرية حقيقية لعلاجات فعالة وصديقة للمرضى للسمنة والسكري."