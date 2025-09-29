28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
28
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تلوث الطعام بمادة مسرطنة.. تحذير من ادوات طهي خطيرة
Lebanon 24
29-09-2025
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت السلطات الصحية في
الولايات المتحدة
من خطورة بعض أدوات المطبخ المتداولة في الأسواق، بعدما أظهرت اختبارات حديثة أنها قد تتسبب في تسرب مادة الرصاص السامة إلى الطعام.
Advertisement
ويؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان واضطراب طيف التوحد وأمراض أخرى خطيرة.
وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أن الفحوصات كشفت احتواء 4 منتجات مصنوعة من الألمنيوم في
الهند
على مستويات غير آمنة من الرصاص.
وتشمل هذه المنتجات 3 أوعية دائرية مسطحة القاع ووعاء مخصصا لغلي الحليب، وتحمل علامات تجارية هي: "تايغر وايت" و"سيلفر هورس" و"جي كاي فالاباداس"، وفقا لصحيفة "
ديلي
ميل"
البريطانية
.
وتم العثور على هذه الأدوات في متاجر بولايات
نيويورك
وإلينوي، بينما لم يُعرف بعد نطاق توزيعها في باقي الولايات.
ودعت الإدارة المستهلكين إلى فحص مطابخهم والتخلص من أي منتجات مشابهة، كما ناشدت التجار والموزعين التواصل معها للتحقق من سلامة بضائعهم.
وأوضحت الهيئة أن بعض أدوات المطبخ، خاصة المصنوعة من الألمنيوم أو النحاس أو من مواد معاد تدويرها مثل قطع السيارات، قد تحتوي على الرصاص الذي يتسرب إلى الطعام أثناء الطهي.
وأكدت أن حتى المستويات المنخفضة من هذه المادة تشكل خطرا كبيرا، ولا يوجد أي حد آمن للتعرض لها، خصوصا لدى الأطفال والأجنة الذين يكونون أكثر عرضة للتسمم.
وتشير الأبحاث إلى أن التعرض
الطويل
للرصاص يرتبط بضعف القدرة على التعلم، واضطراب طيف التوحد، ومشكلات في الجهاز العصبي، إضافة إلى أمراض الكلى والقلب وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.
أما أعراض التسمم فتتراوح بين صعوبة التركيز وانخفاض الذكاء عند المستويات المنخفضة، وصولا إلى آلام البطن والقيء والتشنجات والإغماء عند المستويات العالية.
يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية حظرت استخدام الرصاص في جميع المنتجات التي تلامس الطعام.
مواضيع ذات صلة
موجودة في طلاء الأظافر.. الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام مادة مسرطنة!
Lebanon 24
موجودة في طلاء الأظافر.. الاتحاد الأوروبي يحظر استخدام مادة مسرطنة!
29/09/2025 13:09:39
29/09/2025 13:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب تلوث معدني خطير.. سحب منتجات غذائية شهيرة من الأسواق الأميركية
Lebanon 24
بسبب تلوث معدني خطير.. سحب منتجات غذائية شهيرة من الأسواق الأميركية
29/09/2025 13:09:39
29/09/2025 13:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال
Lebanon 24
آخر دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال
29/09/2025 13:09:39
29/09/2025 13:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية زغرتا - إهدن تنفي شائعات تلوث المياه
Lebanon 24
بلدية زغرتا - إهدن تنفي شائعات تلوث المياه
29/09/2025 13:09:39
29/09/2025 13:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
البريطانية
البريطاني
نيويورك
الطويل
التركي
الهند
الترك
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين حقن مونجارو وأوزمبيك.. أيهما أقل آثار جانبية؟
Lebanon 24
بين حقن مونجارو وأوزمبيك.. أيهما أقل آثار جانبية؟
03:33 | 2025-09-29
29/09/2025 03:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شائعة تساعد على نمو الشعر.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
شائعة تساعد على نمو الشعر.. تعرفوا عليها
03:04 | 2025-09-29
29/09/2025 03:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد مثيرة ومخاطر مقلقة.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن جراحة إطالة العظام لأسباب تجميلية
Lebanon 24
فوائد مثيرة ومخاطر مقلقة.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن جراحة إطالة العظام لأسباب تجميلية
02:31 | 2025-09-29
29/09/2025 02:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتقليل خطر الاكتئاب ومشاكل النوم لدى المدخنين المسنين.. اليكم هذه النصيحة
Lebanon 24
لتقليل خطر الاكتئاب ومشاكل النوم لدى المدخنين المسنين.. اليكم هذه النصيحة
01:03 | 2025-09-29
29/09/2025 01:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة يومية تعزز رضاك عن الحياة.. تعرف عليها
Lebanon 24
أطعمة يومية تعزز رضاك عن الحياة.. تعرف عليها
23:57 | 2025-09-28
28/09/2025 11:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
15:00 | 2025-09-28
28/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
03:33 | 2025-09-29
بين حقن مونجارو وأوزمبيك.. أيهما أقل آثار جانبية؟
03:04 | 2025-09-29
شائعة تساعد على نمو الشعر.. تعرفوا عليها
02:31 | 2025-09-29
فوائد مثيرة ومخاطر مقلقة.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن جراحة إطالة العظام لأسباب تجميلية
01:03 | 2025-09-29
لتقليل خطر الاكتئاب ومشاكل النوم لدى المدخنين المسنين.. اليكم هذه النصيحة
23:57 | 2025-09-28
أطعمة يومية تعزز رضاك عن الحياة.. تعرف عليها
23:00 | 2025-09-28
أي نوع أكثر صحة.. القهوة الساخنة أم الباردة أم المثلجة؟
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 13:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 13:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 13:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24