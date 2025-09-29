Advertisement

صحة

فوائد صحية مذهلة لـ"الواسابي".. تعرفوا إليها

Lebanon 24
29-09-2025 | 08:17
يُستخدم "الواسابي"  الذي يعرف بـ"الفجل الياباني" ذو اللون الأخضر المصفر في الأطباق اليابانية منذ مئات السنين، وهو قادر على مكافحة الالتهابات الضارة، بل ويساعد على منع تسوس الأسنان.
ووفق صحيفة "إندبندنت"، يتميز نبات "الواسابي" بطعمه اللاذع والذي يمنحه خصائص مضادة للميكروبات.

وقال الدكتور هيديكي ماسودا: "نبات الواسابي يحتوي على مركبات تُعرف باسم إيزوثيوسيانات، تُضفي عليه طعماً لاذعاً أقرب إلى الخردل، وتمنع نمو البكتيريا. ويجب برش النبات حتى يفرز هذه المركبات". 

ويعتقد بعض العلماء أن هذه المركبات تُفكك إنزيم بروتين البكتيريا، أو أنها قد تقتل البكتيريا نفسها عن طريق خنقها، بحسب ماسودا.

وتفيد أبحاث بارتباط هذه المركبات نفسها أيضاً بخفض خطر الإصابة بالسرطان، من خلال خصائصها المضادة للالتهابات.

وقد وُجد ارتباط بين الالتهاب المزمن وأمراض المناعة الذاتية، والتنكس العصبي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض القلب، بالإضافة إلى بعض أنواع السرطان.

ووجد باحثون من جامعة توهوكو اليابانية أن تناول الواسابي مرتبط بتحسين الذاكرة قصيرة وطويلة المدى.

وقالت أودرا ويلسون، أخصائية التغذية المتخصصة في علاج السمنة بمستشفى نورث وسترن ميديسن ديلنور: "إنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة يحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة".

وكمية صغيرة من الواسابي بحجم حبة بازلاء هي كل ما تحتاجه لجني فوائد هذا النبات.

ويتسبب تناول المزيد منه في رد فعل متهيج من الأنف أو المعدة أو الفم، لذا يُنصح من يجربه لأول مرة بتناول قدر ضئيل منه في البداية.
