دراسة جينية تكشف 13 منطقة جديدة مرتبطة بعسر القراءة

نجحت دراسة جينية شاملة، شملت بيانات أكثر من 1.2 مليون شخص، في التعرف على أكثر من اثنتي عشرة منطقة جينية جديدة مرتبطة بعسر القراءة، في أكبر دراسة من نوعها حتى الآن. وقادت البحث عالمة الوراثة الجزيئية هايلي ماونت من جامعة إدنبرة، موضحة أن عسر القراءة يُصنّف كاضطراب في النمو العصبي للدماغ، ويؤثر على مهارات القراءة والكتابة والهجاء والقواعد، بينما يحتفظ بعض المصابين بقدرات مميزة في مجالات أخرى مثل الإبداع غير اللفظي.وتمكنت الدراسة من تحديد 80 منطقة جينية مرتبطة بعسر القراءة، بينها 36 و13 منطقة لم يتم ربطها بهذا الاضطراب من قبل. وأظهرت النتائج أن بعض هذه الجينات تلعب دورًا في النمو الدماغي المبكر، كما أن بعضها مرتبط باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويشير البحث أيضًا إلى احتمالية وجود روابط بين عسر القراءة وحساسية الألم المزمن، ما يفتح الباب لفهم أعمق للأسس البيولوجية وراء هذا الاضطراب العصبي.