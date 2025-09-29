25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة جينية تكشف 13 منطقة جديدة مرتبطة بعسر القراءة
Lebanon 24
29-09-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجحت دراسة جينية شاملة، شملت بيانات أكثر من 1.2 مليون شخص، في التعرف على أكثر من اثنتي عشرة منطقة جينية جديدة مرتبطة بعسر القراءة، في أكبر دراسة من نوعها حتى الآن. وقادت البحث عالمة الوراثة الجزيئية هايلي ماونت
فورد
من جامعة إدنبرة، موضحة أن عسر القراءة يُصنّف كاضطراب في النمو العصبي للدماغ، ويؤثر على مهارات القراءة والكتابة والهجاء والقواعد، بينما يحتفظ بعض المصابين بقدرات مميزة في مجالات أخرى مثل الإبداع غير اللفظي.
Advertisement
وتمكنت الدراسة من تحديد 80 منطقة جينية مرتبطة بعسر القراءة، بينها 36
منطقة جديدة
و13 منطقة لم يتم ربطها بهذا الاضطراب من قبل. وأظهرت النتائج أن بعض هذه الجينات تلعب دورًا في النمو الدماغي المبكر، كما أن بعضها مرتبط باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويشير البحث أيضًا إلى احتمالية وجود روابط بين عسر القراءة وحساسية الألم المزمن، ما يفتح الباب لفهم أعمق للأسس البيولوجية وراء هذا الاضطراب العصبي.
مواضيع ذات صلة
هل من علاقة بين تنظيف الأسنان والإصابة بسرطان البنكرياس؟ دراسة جديدة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
هل من علاقة بين تنظيف الأسنان والإصابة بسرطان البنكرياس؟ دراسة جديدة تكشف التفاصيل
30/09/2025 00:28:11
30/09/2025 00:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف.. ما علاقة الشيخوخة بموجات الحر؟
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف.. ما علاقة الشيخوخة بموجات الحر؟
30/09/2025 00:28:11
30/09/2025 00:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق نانوي من اليابان: اختبارات جينية محمولة ودقيقة!
Lebanon 24
اختراق نانوي من اليابان: اختبارات جينية محمولة ودقيقة!
30/09/2025 00:28:11
30/09/2025 00:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
علاج جيني جديد يبطئ مرض هنتنغتون بنسبة 75%
Lebanon 24
علاج جيني جديد يبطئ مرض هنتنغتون بنسبة 75%
30/09/2025 00:28:11
30/09/2025 00:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
منطقة جديدة
تابت
جامع
ساسي
ايلي
الدم
فورد
شام
تابع
قد يعجبك أيضاً
علاج جيني جديد يبطئ مرض هنتنغتون بنسبة 75%
Lebanon 24
علاج جيني جديد يبطئ مرض هنتنغتون بنسبة 75%
16:00 | 2025-09-29
29/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟
Lebanon 24
كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟
13:00 | 2025-09-29
29/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد صحية مذهلة لـ"الواسابي".. تعرفوا إليها
Lebanon 24
فوائد صحية مذهلة لـ"الواسابي".. تعرفوا إليها
08:17 | 2025-09-29
29/09/2025 08:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تلوث الطعام بمادة مسرطنة.. تحذير من ادوات طهي خطيرة
Lebanon 24
تلوث الطعام بمادة مسرطنة.. تحذير من ادوات طهي خطيرة
04:39 | 2025-09-29
29/09/2025 04:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين حقن مونجارو وأوزمبيك.. أيهما أقل آثار جانبية؟
Lebanon 24
بين حقن مونجارو وأوزمبيك.. أيهما أقل آثار جانبية؟
03:33 | 2025-09-29
29/09/2025 03:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
06:00 | 2025-09-29
29/09/2025 06:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
العد العكسي على قناة الـOTV.. اليكم القصة كاملة
Lebanon 24
العد العكسي على قناة الـOTV.. اليكم القصة كاملة
03:15 | 2025-09-29
29/09/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
02:27 | 2025-09-29
29/09/2025 02:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2025-09-29
علاج جيني جديد يبطئ مرض هنتنغتون بنسبة 75%
13:00 | 2025-09-29
كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟
08:17 | 2025-09-29
فوائد صحية مذهلة لـ"الواسابي".. تعرفوا إليها
04:39 | 2025-09-29
تلوث الطعام بمادة مسرطنة.. تحذير من ادوات طهي خطيرة
03:33 | 2025-09-29
بين حقن مونجارو وأوزمبيك.. أيهما أقل آثار جانبية؟
03:04 | 2025-09-29
شائعة تساعد على نمو الشعر.. تعرفوا عليها
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 00:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 00:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 00:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24