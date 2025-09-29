Advertisement

صحة

دراسة جينية تكشف 13 منطقة جديدة مرتبطة بعسر القراءة

Lebanon 24
29-09-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1423055-638947670992005319.png
Doc-P-1423055-638947670992005319.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نجحت دراسة جينية شاملة، شملت بيانات أكثر من 1.2 مليون شخص، في التعرف على أكثر من اثنتي عشرة منطقة جينية جديدة مرتبطة بعسر القراءة، في أكبر دراسة من نوعها حتى الآن. وقادت البحث عالمة الوراثة الجزيئية هايلي ماونت فورد من جامعة إدنبرة، موضحة أن عسر القراءة يُصنّف كاضطراب في النمو العصبي للدماغ، ويؤثر على مهارات القراءة والكتابة والهجاء والقواعد، بينما يحتفظ بعض المصابين بقدرات مميزة في مجالات أخرى مثل الإبداع غير اللفظي.
Advertisement

وتمكنت الدراسة من تحديد 80 منطقة جينية مرتبطة بعسر القراءة، بينها 36 منطقة جديدة و13 منطقة لم يتم ربطها بهذا الاضطراب من قبل. وأظهرت النتائج أن بعض هذه الجينات تلعب دورًا في النمو الدماغي المبكر، كما أن بعضها مرتبط باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويشير البحث أيضًا إلى احتمالية وجود روابط بين عسر القراءة وحساسية الألم المزمن، ما يفتح الباب لفهم أعمق للأسس البيولوجية وراء هذا الاضطراب العصبي.
مواضيع ذات صلة
هل من علاقة بين تنظيف الأسنان والإصابة بسرطان البنكرياس؟ دراسة جديدة تكشف التفاصيل
lebanon 24
30/09/2025 00:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف.. ما علاقة الشيخوخة بموجات الحر؟
lebanon 24
30/09/2025 00:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اختراق نانوي من اليابان: اختبارات جينية محمولة ودقيقة!
lebanon 24
30/09/2025 00:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24
علاج جيني جديد يبطئ مرض هنتنغتون بنسبة 75%
lebanon 24
30/09/2025 00:28:11 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

منطقة جديدة

تابت

جامع

ساسي

ايلي

الدم

فورد

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-09-29
13:00 | 2025-09-29
08:17 | 2025-09-29
04:39 | 2025-09-29
03:33 | 2025-09-29
03:04 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24