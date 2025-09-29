علاج جيني جديد يبطئ مرض هنتنغتون بنسبة 75%

Advertisement

كشفت نتائج أولية لتجربة جينية على البشر أن العلاج الجديد قادر على إبطاء تطور مرض هنتنغتون بنسبة 75%. ويعد مرض هنتنغتون اضطرابًا عصبيًا تنكسيًا يؤدي إلى تحلل الخلايا العصبية في مناطق معينة من الدماغ، ويتميز بأعراض حركية وإدراكية وعاطفية قد تؤدي إلى الوفاة المبكرة.وأجريت التجربة على عدد محدود من المرضى، حيث جرى حقن مباشرة في الدماغ باستخدام معدّل وراثيًا يحمل قطعة من الريبوزي المنقوص الأكسجين (DNA) لتوجيه الخلايا العصبية لإنتاج حمض نووي ريبوزي "مُسكِت" يمنع إنتاج البروتين المعيب المرتبط بالمرض.وصف الباحث الدكتور إد وايلد التجربة بأنها طريقة لإعادة برمجة الخلايا العصبية لتصبح مصانع صغيرة تنتج دواءها الخاص. وتعد هذه النتائج المؤشر الأول الواعد على إمكانيات العلاج الجيني في مواجهة هذا المرض العصبي النادر، على الرغم من أن البيانات لم تخضع بعد لمراجعة الأقران أو النشر الأكاديمي.