28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما هي الوصفة الذهبية لصحة الجسم والدماغ؟
Lebanon 24
30-09-2025
|
00:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتبر أحماض 'أوميغا-3' و'أوميغا-6' الدهنية من أهم المكملات الغذائية التي يوصي بها الأطباء للحفاظ على الصحة، لكن دراسة طبية حديثة أظهرت أن فوائد هذه المكملات أكبر مما كان يُعتقد.
وأظهرت دراسة نشرت نتائجها مجلة "Foods" أن الحصول على نسب متوازنة من أحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 الدهنية يمكن أن يساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الجسم، ويقلل من خطر الاكتئاب، بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، بدءًا من الخرف ووصولا إلى السرطان.
وأشار الباحثون إلى أن الجسم
البشري
غير قادر على تصنيع أوميغا-3 وأوميغا-6 ذاتيا، لذا يجب الحصول عليهما عبر
النظام الغذائي
أو المكملات. وأكدوا أن الأمر لا يقتصر على تناول المكملات فقط، بل يشمل تحقيق التوازن بين هذين النوعين من الأحماض؛ إذ تتراوح النسبة المثالية لأوميغا-6 إلى أوميغا-3 بين 4:1 و1:1.
Advertisement
وأوضحت الدراسة أن النظام الغذائي
الغربي
الحديث يميل لصالح أوميغا-6، وزيادتها قد تعزز الالتهابات في الجسم. كما نوه الباحثون إلى أن بعض المكملات، مثل زيت السمك، قد تحتوي على شوائب كـ الزئبق، وقد تتأكسد أحيانا أثناء التخزين، ما يقلل من فعاليتها. كما يمكن أن يزيد تناول أوميغا-3 من تأثير بعض الأدوية، مثل المضادات للتخثر وخافضات الضغط، لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ما هي "الوصفة السحرية" للشعر والبشرة؟
Lebanon 24
ما هي "الوصفة السحرية" للشعر والبشرة؟
30/09/2025 11:07:31
30/09/2025 11:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الكوابيس المتكررة قد تكون جرس إنذار لصحة الدماغ.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
الكوابيس المتكررة قد تكون جرس إنذار لصحة الدماغ.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
30/09/2025 11:07:31
30/09/2025 11:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو مركز محمد صلاح في ترتيب الكرة الذهبية 2025؟
Lebanon 24
ما هو مركز محمد صلاح في ترتيب الكرة الذهبية 2025؟
30/09/2025 11:07:31
30/09/2025 11:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فليك: لامين يامال سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية
Lebanon 24
فليك: لامين يامال سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية
30/09/2025 11:07:31
30/09/2025 11:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
النظام الغذائي
روسيا اليوم
الغربي
البشري
روسيا
الذهب
الحص
تابع
قد يعجبك أيضاً
حول العلاقة بين استهلاك الشاي وصحة القلب.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
Lebanon 24
حول العلاقة بين استهلاك الشاي وصحة القلب.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
02:50 | 2025-09-30
30/09/2025 02:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حليب الكركم.. مشروب سحري قبل النوم لصحة أفضل
Lebanon 24
حليب الكركم.. مشروب سحري قبل النوم لصحة أفضل
23:00 | 2025-09-29
29/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علاج جيني جديد يبطئ مرض هنتنغتون بنسبة 75%
Lebanon 24
علاج جيني جديد يبطئ مرض هنتنغتون بنسبة 75%
16:00 | 2025-09-29
29/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جينية تكشف 13 منطقة جديدة مرتبطة بعسر القراءة
Lebanon 24
دراسة جينية تكشف 13 منطقة جديدة مرتبطة بعسر القراءة
14:00 | 2025-09-29
29/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟
Lebanon 24
كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟
13:00 | 2025-09-29
29/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
06:00 | 2025-09-29
29/09/2025 06:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صورة وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:50 | 2025-09-30
حول العلاقة بين استهلاك الشاي وصحة القلب.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
23:00 | 2025-09-29
حليب الكركم.. مشروب سحري قبل النوم لصحة أفضل
16:00 | 2025-09-29
علاج جيني جديد يبطئ مرض هنتنغتون بنسبة 75%
14:00 | 2025-09-29
دراسة جينية تكشف 13 منطقة جديدة مرتبطة بعسر القراءة
13:00 | 2025-09-29
كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟
08:17 | 2025-09-29
فوائد صحية مذهلة لـ"الواسابي".. تعرفوا إليها
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 11:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 11:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 11:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24