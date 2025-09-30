Advertisement

صحة

ما هي الوصفة الذهبية لصحة الجسم والدماغ؟

Lebanon 24
30-09-2025 | 00:10
A-
A+
Doc-P-1423276-638948130878265249.jpg
Doc-P-1423276-638948130878265249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعتبر أحماض 'أوميغا-3' و'أوميغا-6' الدهنية من أهم المكملات الغذائية التي يوصي بها الأطباء للحفاظ على الصحة، لكن دراسة طبية حديثة أظهرت أن فوائد هذه المكملات أكبر مما كان يُعتقد.
 
وأظهرت دراسة نشرت نتائجها مجلة "Foods" أن الحصول على نسب متوازنة من أحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 الدهنية يمكن أن يساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الجسم، ويقلل من خطر الاكتئاب، بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، بدءًا من الخرف ووصولا إلى السرطان.

وأشار الباحثون إلى أن الجسم البشري غير قادر على تصنيع أوميغا-3 وأوميغا-6 ذاتيا، لذا يجب الحصول عليهما عبر النظام الغذائي أو المكملات. وأكدوا أن الأمر لا يقتصر على تناول المكملات فقط، بل يشمل تحقيق التوازن بين هذين النوعين من الأحماض؛ إذ تتراوح النسبة المثالية لأوميغا-6 إلى أوميغا-3 بين 4:1 و1:1.
Advertisement
 
وأوضحت الدراسة أن النظام الغذائي الغربي الحديث يميل لصالح أوميغا-6، وزيادتها قد تعزز الالتهابات في الجسم. كما نوه الباحثون إلى أن بعض المكملات، مثل زيت السمك، قد تحتوي على شوائب كـ الزئبق، وقد تتأكسد أحيانا أثناء التخزين، ما يقلل من فعاليتها. كما يمكن أن يزيد تناول أوميغا-3 من تأثير بعض الأدوية، مثل المضادات للتخثر وخافضات الضغط، لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
ما هي "الوصفة السحرية" للشعر والبشرة؟
lebanon 24
30/09/2025 11:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الكوابيس المتكررة قد تكون جرس إنذار لصحة الدماغ.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
lebanon 24
30/09/2025 11:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو مركز محمد صلاح في ترتيب الكرة الذهبية 2025؟
lebanon 24
30/09/2025 11:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فليك: لامين يامال سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية
lebanon 24
30/09/2025 11:07:31 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

روسيا اليوم

الغربي

البشري

روسيا

الذهب

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:50 | 2025-09-30
23:00 | 2025-09-29
16:00 | 2025-09-29
14:00 | 2025-09-29
13:00 | 2025-09-29
08:17 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24