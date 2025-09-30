ما هي الوصفة الذهبية لصحة الجسم والدماغ؟

تعتبر أحماض 'أوميغا-3' و'أوميغا-6' الدهنية من أهم المكملات الغذائية التي يوصي بها الأطباء للحفاظ على الصحة، لكن دراسة طبية حديثة أظهرت أن فوائد هذه المكملات أكبر مما كان يُعتقد.

وأظهرت دراسة نشرت نتائجها مجلة "Foods" أن الحصول على نسب متوازنة من أحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 الدهنية يمكن أن يساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية في الجسم، ويقلل من خطر الاكتئاب، بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، بدءًا من الخرف ووصولا إلى السرطان.



وأشار الباحثون إلى أن الجسم غير قادر على تصنيع أوميغا-3 وأوميغا-6 ذاتيا، لذا يجب الحصول عليهما عبر أو المكملات. وأكدوا أن الأمر لا يقتصر على تناول المكملات فقط، بل يشمل تحقيق التوازن بين هذين النوعين من الأحماض؛ إذ تتراوح النسبة المثالية لأوميغا-6 إلى أوميغا-3 بين 4:1 و1:1.

وأوضحت الدراسة أن النظام الغذائي الحديث يميل لصالح أوميغا-6، وزيادتها قد تعزز الالتهابات في الجسم. كما نوه الباحثون إلى أن بعض المكملات، مثل زيت السمك، قد تحتوي على شوائب كـ الزئبق، وقد تتأكسد أحيانا أثناء التخزين، ما يقلل من فعاليتها. كما يمكن أن يزيد تناول أوميغا-3 من تأثير بعض الأدوية، مثل المضادات للتخثر وخافضات الضغط، لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي. (روسيا اليوم)