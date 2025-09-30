حول العلاقة بين استهلاك الشاي وصحة القلب.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة

أجرى فريق من العلماء في جامعة نانينغ بالصين دراسة موسعة حول العلاقة بين استهلاك الشاي وصحة القلب، شملت ما يقرب من مليون شخص من دول مختلفة.

وتبين أن شرب عشرة أكواب من الشاي الأسود غير المحلّى يوميا، أي ما يعادل نحو 1.2 لتر، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16% مقارنة بمن لا يشربون الشاي على الإطلاق. أما تناول كوبين فقط فكان تأثيره أقل بكثير، إذ اقتصر على نحو 5%.

وأوضح فريق أطباء القلب في جامعة نانينغ أن النتائج تدعم التوصيات التي تشجع على شرب الشاي الأسود كجزء من أسلوب حياة صحي، وقالوا: "تظهر دراستنا أن استهلاك الشاي الأسود يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وهو ما يعزز دوره في الوقاية". (روسيا اليوم)