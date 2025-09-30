29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
10
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
حول العلاقة بين استهلاك الشاي وصحة القلب.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
Lebanon 24
30-09-2025
|
02:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى فريق من العلماء في جامعة نانينغ بالصين دراسة موسعة حول العلاقة بين استهلاك الشاي وصحة القلب، شملت ما يقرب من مليون شخص من دول مختلفة.
وتبين أن شرب عشرة أكواب من الشاي الأسود غير المحلّى يوميا، أي ما يعادل نحو 1.2 لتر، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16% مقارنة بمن لا يشربون الشاي على الإطلاق. أما تناول كوبين فقط فكان تأثيره أقل بكثير، إذ اقتصر على نحو 5%.
Advertisement
وأوضح فريق أطباء القلب في جامعة نانينغ أن النتائج تدعم التوصيات التي تشجع على شرب الشاي الأسود كجزء من أسلوب حياة صحي، وقالوا: "تظهر دراستنا أن استهلاك الشاي الأسود يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وهو ما يعزز دوره في الوقاية". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
علاقة وثيقة بين الرجولة واستهلاك اللحوم.. هذا ما كشفته دراسة حديثة
Lebanon 24
علاقة وثيقة بين الرجولة واستهلاك اللحوم.. هذا ما كشفته دراسة حديثة
30/09/2025 14:15:09
30/09/2025 14:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تناول الشاي مفيد للصحة.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
تناول الشاي مفيد للصحة.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
30/09/2025 14:15:09
30/09/2025 14:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من علاقة بين موجات الحر والشيخوخة؟ هذا ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
هل من علاقة بين موجات الحر والشيخوخة؟ هذا ما كشفته الدراسات
30/09/2025 14:15:09
30/09/2025 14:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة يابانية تكشف العلاقة بين العطور والدماغ!
Lebanon 24
دراسة يابانية تكشف العلاقة بين العطور والدماغ!
30/09/2025 14:15:09
30/09/2025 14:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
روسيا
العلم
العلا
الصين
جامع
كوبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
النوبة القلبية ليست فجائية كما نعتقد.. إليكم ما كشفته هذه الدراسة
Lebanon 24
النوبة القلبية ليست فجائية كما نعتقد.. إليكم ما كشفته هذه الدراسة
06:51 | 2025-09-30
30/09/2025 06:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحمي القهوة الجسد؟
Lebanon 24
كيف تحمي القهوة الجسد؟
04:40 | 2025-09-30
30/09/2025 04:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الوصفة الذهبية لصحة الجسم والدماغ؟
Lebanon 24
ما هي الوصفة الذهبية لصحة الجسم والدماغ؟
00:10 | 2025-09-30
30/09/2025 12:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حليب الكركم.. مشروب سحري قبل النوم لصحة أفضل
Lebanon 24
حليب الكركم.. مشروب سحري قبل النوم لصحة أفضل
23:00 | 2025-09-29
29/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علاج جيني جديد يبطئ مرض هنتنغتون بنسبة 75%
Lebanon 24
علاج جيني جديد يبطئ مرض هنتنغتون بنسبة 75%
16:00 | 2025-09-29
29/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
Lebanon 24
هل تسحب ورقة الدعم من الجيش؟
10:00 | 2025-09-29
29/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يرزق بتوأم من البنات.. وهكذا علق (صورة)
Lebanon 24
فنان يرزق بتوأم من البنات.. وهكذا علق (صورة)
09:21 | 2025-09-29
29/09/2025 09:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
06:51 | 2025-09-30
النوبة القلبية ليست فجائية كما نعتقد.. إليكم ما كشفته هذه الدراسة
04:40 | 2025-09-30
كيف تحمي القهوة الجسد؟
00:10 | 2025-09-30
ما هي الوصفة الذهبية لصحة الجسم والدماغ؟
23:00 | 2025-09-29
حليب الكركم.. مشروب سحري قبل النوم لصحة أفضل
16:00 | 2025-09-29
علاج جيني جديد يبطئ مرض هنتنغتون بنسبة 75%
14:00 | 2025-09-29
دراسة جينية تكشف 13 منطقة جديدة مرتبطة بعسر القراءة
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
30/09/2025 14:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
30/09/2025 14:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
30/09/2025 14:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24