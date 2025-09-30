Advertisement

صحة

كيف تحمي القهوة الجسد؟

Lebanon 24
30-09-2025 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1423448-638948295184407523.jpg
Doc-P-1423448-638948295184407523.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشارت الدكتورة ناتاليا كوفاليوفا، أخصائية الغدد الصماء خبيرة التغذية، إلى فوائد القهوة في الوقاية من الأمراض المزمنة. 
 
ووفقا للدراسات، أثبت العلماء أن شرب القهوة باعتدال (من كوب إلى كوبين يوميا) يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بعدة أمراض على المدى الطويل، وتشمل:
Advertisement

- النوع الثاني من داء السكري: تحسن القهوة قدرة الجسم على معالجة الغلوكوز، ما يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض. لذلك، يكون شاربو القهوة أقل عرضة للإصابة به.

- أمراض القلب والأوعية الدموية والجلطة الدماغية: يرتبط تناول القهوة باعتدال بانخفاض خطر الإصابة بفشل القلب والجلطات الدماغية، كما يقلل من خطر الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

- أمراض الكبد: تحمي القهوة، بما فيها المنزوعة الكافيين، الكبد من أمراض مختلفة، مثل تليف الكبد وسرطان الكبد.

- بعض أنواع السرطان: يرتبط تناول القهوة بانخفاض خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرحم، بنسبة تصل إلى 18%.

- الأمراض العصبية التنكسية - باركنسون وألزهايمر: تقلل القهوة من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وغيره من أشكال الخرف، كما تساعد مرضى باركنسون على التحكم بشكل أفضل في حركتهم وتخفض خطر الإصابة بالمرض.
مواضيع ذات صلة
كيف تحمي عينيك من إجهاد الصيف؟
lebanon 24
30/09/2025 14:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لمحبي القهوة الساخنة أو الباردة.. خبر يهمّكم
lebanon 24
30/09/2025 14:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سر الخمول بعد شرب القهوة… خبراء يوضحون
lebanon 24
30/09/2025 14:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
في الصباح.. اي كافيين افضل القهوة او الشاي؟
lebanon 24
30/09/2025 14:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الطويل

السكري

بالمر

العلم

حسن ا

بيرة

الغد

كوبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:51 | 2025-09-30
02:50 | 2025-09-30
00:10 | 2025-09-30
23:00 | 2025-09-29
16:00 | 2025-09-29
14:00 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24