صحة
كيف تحمي القهوة الجسد؟
Lebanon 24
30-09-2025
|
04:40
أشارت الدكتورة ناتاليا كوفاليوفا، أخصائية الغدد الصماء خبيرة التغذية، إلى فوائد القهوة في الوقاية من الأمراض المزمنة.
ووفقا للدراسات، أثبت العلماء أن شرب القهوة باعتدال (من كوب إلى كوبين يوميا) يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بعدة أمراض على المدى
الطويل
، وتشمل:
- النوع الثاني من داء
السكري
: تحسن القهوة قدرة الجسم على معالجة الغلوكوز، ما يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض. لذلك، يكون شاربو القهوة أقل عرضة للإصابة به.
- أمراض القلب والأوعية الدموية والجلطة الدماغية: يرتبط تناول القهوة باعتدال بانخفاض خطر الإصابة بفشل القلب والجلطات الدماغية، كما يقلل من خطر الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.
- أمراض الكبد: تحمي القهوة، بما فيها المنزوعة الكافيين، الكبد من أمراض مختلفة، مثل تليف الكبد وسرطان الكبد.
- بعض أنواع السرطان: يرتبط تناول القهوة بانخفاض خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرحم، بنسبة تصل إلى 18%.
- الأمراض العصبية التنكسية - باركنسون وألزهايمر: تقلل القهوة من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وغيره من أشكال الخرف، كما تساعد مرضى باركنسون على التحكم بشكل أفضل في حركتهم وتخفض خطر الإصابة بالمرض.
