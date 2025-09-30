Advertisement

صحة

اختراق هائل في مجال الخصوبة.. هذا ما توصّل إليه العلماء

Lebanon 24
30-09-2025 | 12:23
حقق علماء من جامعة أوريغون للصحة والعلوم إنجازًا وُصف بأنه "تقدم كبير" في علاج العقم، بعدما نجحوا في إنتاج بويضات قابلة للتخصيب من خلايا الجلد البشري للمرة الأولى.
وأوضح الباحثون أنهم تمكنوا عبر تقنية أطلقوا عليها اسم "انقسام الصبغيات" من إزالة المجموعة الزائدة من الكروموسومات، ليحصلوا على بويضات وظيفية بالعدد الصحيح من الكروموسومات (23)، ما أتاح تخصيبها معمليًا.

خلال الاختبارات، جرى إنتاج 82 بويضة باستخدام هذه العملية، ونجح نحو 9% منها في التطور إلى مرحلة الكيسة الأريمية، وهي المرحلة التي عادة ما تُزرع فيها الأجنة في رحم المرأة أثناء التلقيح الاصطناعي.

مع ذلك، حذر الخبراء من أن 91% من البويضات لم تتطور بعد الإخصاب، كما احتوت العديد من الأجنة الناتجة على تشوهات كروموسومية، ما يجعل الطريق طويلًا قبل أي تطبيق سريري.

البروفيسور ريتشارد أندرسون من جامعة إدنبرة علّق على النتائج قائلاً: "إمكانية إنتاج بويضات جديدة من خلايا الجلد قد تغيّر حياة نساء كثيرات فقدن بويضاتهن، مثل الناجيات من علاج السرطان. إنها خطوة مهمة، رغم أن مخاوف السلامة ما زالت كبيرة".

هذا التطور يفتح نافذة أمل للنساء اللواتي يفشلن في الحمل بسبب مشاكل في البويضات، لكنه في الوقت نفسه يطرح أسئلة أخلاقية وعلمية كبرى حول مستقبل الإخصاب البشري. (DAILY MAIL)
