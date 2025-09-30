قبل النوبات القلبية والسكتات.. هذا ما يحصل

Advertisement

البحث الذي أجرته جامعة يونسي في على أكثر من 9 ملايين شخص في و7 آلاف في على مدى عقدين، أظهر أن 99% ممن أصيبوا بأزمات قلبية كبرى كانت لديهم مستويات غير مثالية من عامل خطر واحد على الأقل، فيما عانى 93% من عاملين أو أكثر.ووجد الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم هو الأكثر شيوعًا، إذ سُجّل لدى أكثر من 95% من المرضى في كوريا و93% في الولايات المتحدة. حتى النساء تحت سن الستين، اللواتي يُفترض أنهن أقل عرضة، ظهرت لديهن هذه العلامات قبل الإصابة.فيليب جرينلاند من جامعة نورث وسترن قال: "النتائج تثبت أن عوامل الخطر القابلة للتعديل تسبق تقريبًا كل الحالات، والواجب الآن هو السيطرة عليها بشكل جدي بدل البحث وراء عوامل أخرى ثانوية".