26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
قبل النوبات القلبية والسكتات.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
30-09-2025
|
15:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة JACC أن النوبات القلبية والسكتات الدماغية لا تحدث "من دون إنذار"، بل تسبقها تقريبًا دائمًا علامات واضحة مثل ارتفاع ضغط
الدم
أو
الكوليسترول
أو مستويات السكر في الدم أو التدخين.
Advertisement
البحث الذي أجرته جامعة يونسي في
كوريا الجنوبية
على أكثر من 9 ملايين شخص في
كوريا
و7 آلاف في
الولايات المتحدة
على مدى عقدين، أظهر أن 99% ممن أصيبوا بأزمات قلبية كبرى كانت لديهم مستويات غير مثالية من عامل خطر واحد على الأقل، فيما عانى 93% من عاملين أو أكثر.
ووجد الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم هو الأكثر شيوعًا، إذ سُجّل لدى أكثر من 95% من المرضى في كوريا و93% في الولايات المتحدة. حتى النساء تحت سن الستين، اللواتي يُفترض أنهن أقل عرضة، ظهرت لديهن هذه العلامات قبل الإصابة.
البروفيسور
فيليب جرينلاند من جامعة نورث وسترن قال: "النتائج تثبت أن عوامل الخطر القابلة للتعديل تسبق تقريبًا كل الحالات، والواجب الآن هو السيطرة عليها بشكل جدي بدل البحث وراء عوامل أخرى ثانوية".
مواضيع ذات صلة
تفوق على الأسبيرين.. دواء يقي النوبات القلبية والسكتات الدماغية
Lebanon 24
تفوق على الأسبيرين.. دواء يقي النوبات القلبية والسكتات الدماغية
01/10/2025 01:05:19
01/10/2025 01:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أعراض تظهر قبل النوبة القلبية.. ما هي؟
Lebanon 24
أعراض تظهر قبل النوبة القلبية.. ما هي؟
01/10/2025 01:05:19
01/10/2025 01:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما قاله باحثون عن النوبات القلبية.. تفاصيل مهمة
Lebanon 24
هذا آخر ما قاله باحثون عن النوبات القلبية.. تفاصيل مهمة
01/10/2025 01:05:19
01/10/2025 01:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
7 علامات يومية قد تنذر بالنوبة القلبية... احذرها!
Lebanon 24
7 علامات يومية قد تنذر بالنوبة القلبية... احذرها!
01/10/2025 01:05:19
01/10/2025 01:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
كوريا الجنوبية
الكوليسترول
البروفيسور
فيليب جرين
العلا
كوريا
جامع
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشرى لمرضى هشاشة عظام الركبة.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
بشرى لمرضى هشاشة عظام الركبة.. إليكم هذا الخبر
15:54 | 2025-09-30
30/09/2025 03:54:18
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تدق ناقوس الخطر.. أطفال يفقدون 8.45 مليون يوم من الحياة الصحية لهذا السبب
Lebanon 24
دراسة تدق ناقوس الخطر.. أطفال يفقدون 8.45 مليون يوم من الحياة الصحية لهذا السبب
14:00 | 2025-09-30
30/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق هائل في مجال الخصوبة.. هذا ما توصّل إليه العلماء
Lebanon 24
اختراق هائل في مجال الخصوبة.. هذا ما توصّل إليه العلماء
12:23 | 2025-09-30
30/09/2025 12:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
النوبة القلبية ليست فجائية كما نعتقد.. إليكم ما كشفته هذه الدراسة
Lebanon 24
النوبة القلبية ليست فجائية كما نعتقد.. إليكم ما كشفته هذه الدراسة
06:51 | 2025-09-30
30/09/2025 06:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحمي القهوة الجسد؟
Lebanon 24
كيف تحمي القهوة الجسد؟
04:40 | 2025-09-30
30/09/2025 04:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
15:54 | 2025-09-30
بشرى لمرضى هشاشة عظام الركبة.. إليكم هذا الخبر
14:00 | 2025-09-30
دراسة تدق ناقوس الخطر.. أطفال يفقدون 8.45 مليون يوم من الحياة الصحية لهذا السبب
12:23 | 2025-09-30
اختراق هائل في مجال الخصوبة.. هذا ما توصّل إليه العلماء
06:51 | 2025-09-30
النوبة القلبية ليست فجائية كما نعتقد.. إليكم ما كشفته هذه الدراسة
04:40 | 2025-09-30
كيف تحمي القهوة الجسد؟
02:50 | 2025-09-30
حول العلاقة بين استهلاك الشاي وصحة القلب.. إليكم ما كشفته أحدث دراسة
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 01:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 01:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 01:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24