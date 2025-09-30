Advertisement

قبل النوبات القلبية والسكتات.. هذا ما يحصل

Lebanon 24
30-09-2025 | 15:22
كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة JACC أن النوبات القلبية والسكتات الدماغية لا تحدث "من دون إنذار"، بل تسبقها تقريبًا دائمًا علامات واضحة مثل ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول أو مستويات السكر في الدم أو التدخين.
البحث الذي أجرته جامعة يونسي في كوريا الجنوبية على أكثر من 9 ملايين شخص في كوريا و7 آلاف في الولايات المتحدة على مدى عقدين، أظهر أن 99% ممن أصيبوا بأزمات قلبية كبرى كانت لديهم مستويات غير مثالية من عامل خطر واحد على الأقل، فيما عانى 93% من عاملين أو أكثر.

ووجد الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم هو الأكثر شيوعًا، إذ سُجّل لدى أكثر من 95% من المرضى في كوريا و93% في الولايات المتحدة. حتى النساء تحت سن الستين، اللواتي يُفترض أنهن أقل عرضة، ظهرت لديهن هذه العلامات قبل الإصابة.

البروفيسور فيليب جرينلاند من جامعة نورث وسترن قال: "النتائج تثبت أن عوامل الخطر القابلة للتعديل تسبق تقريبًا كل الحالات، والواجب الآن هو السيطرة عليها بشكل جدي بدل البحث وراء عوامل أخرى ثانوية".
