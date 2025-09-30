بشرى لمرضى هشاشة عظام الركبة.. إليكم هذا الخبر

Advertisement

الدراسة التي عُرضت في الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لعلم الأورام الإشعاعي (ASTRO) أظهرت أن 70% من المرضى الذين تلقوا جرعة مقدارها 3 جراي شعروا بتحسن ملموس في الألم أو الوظيفة، مقارنةً بـ42% فقط في مجموعة الدواء الوهمي.بيونج هيوك كيم، الباحث من جامعة سيول الوطنية: "غالبًا ما يواجه مرضى هشاشة العظام خيارًا صعبًا بين الآثار الجانبية للأدوية ومخاطر الجراحة. الإشعاع منخفض الجرعة قد يكون خيارًا وسطًا آمناً وفعالًا".العلاج، الذي يستخدم أقل من 5% من جرعة الإشعاع المخصصة لعلاج السرطان، لم يُظهر أي آثار جانبية خطيرة، ما يجعله بديلاً محتملاً قبل اللجوء إلى استبدال المفصل. ومع ذلك، شدد الباحثون على أنه لا يصلح للحالات المتقدمة التي تضررت فيها الغضاريف بالكامل.الفريق البحثي يواصل متابعة المرضى لمدة عام كامل لدراسة مدى استمرار الفوائد، ويخطط لتجارب أوسع لمقارنة فعاليته بالحقن التقليدية وقياس كلفته الاقتصادية.