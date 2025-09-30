26
صحة
بشرى لمرضى هشاشة عظام الركبة.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
30-09-2025
|
15:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تجربة سريرية حديثة في
كوريا الجنوبية
عن نتائج واعدة للعلاج الإشعاعي منخفض الجرعة في تخفيف آلام هشاشة العظام في الركبة وتحسين الحركة لدى المرضى الذين يعانون من حالات خفيفة إلى متوسطة.
الدراسة التي عُرضت في الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لعلم الأورام الإشعاعي (ASTRO) أظهرت أن 70% من المرضى الذين تلقوا جرعة مقدارها 3 جراي شعروا بتحسن ملموس في الألم أو الوظيفة، مقارنةً بـ42% فقط في مجموعة الدواء الوهمي.
وقال الدكتور
بيونج هيوك كيم، الباحث
الرئيسي
من جامعة سيول الوطنية: "غالبًا ما يواجه مرضى هشاشة العظام خيارًا صعبًا بين الآثار الجانبية للأدوية ومخاطر الجراحة. الإشعاع منخفض الجرعة قد يكون خيارًا وسطًا آمناً وفعالًا".
العلاج، الذي يستخدم أقل من 5% من جرعة الإشعاع المخصصة لعلاج السرطان، لم يُظهر أي آثار جانبية خطيرة، ما يجعله بديلاً محتملاً قبل اللجوء إلى استبدال المفصل. ومع ذلك، شدد الباحثون على أنه لا يصلح للحالات المتقدمة التي تضررت فيها الغضاريف بالكامل.
الفريق البحثي يواصل متابعة المرضى لمدة عام كامل لدراسة مدى استمرار الفوائد، ويخطط لتجارب أوسع لمقارنة فعاليته بالحقن التقليدية وقياس كلفته الاقتصادية.
