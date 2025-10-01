Advertisement

صحة

دواء مركّب يعيد الأمل لمرضى التصلب اللويحي

Lebanon 24
01-10-2025 | 00:30
كشف علماء من جامعة كامبريدج عن اكتشاف طبي مهم يتمثل في مزيج دوائي جديد يساعد على ترميم الأعصاب المتضررة لدى مرضى التصلب اللويحي المتعدد، وهو مرض مناعي ذاتي يهاجم الغلاف الواقي للأعصاب المعروف بالميالين.
ووفقًا للباحثين، فإن الجمع بين الميتفورمين، وهو دواء شائع لعلاج السكري، والكليماستين، أحد مضادات الهيستامين، قد يفتح الباب أمام نقلة نوعية في علاج المرض. فقد أظهرت التجارب السريرية، التي شملت نحو 70 مريضًا، أن المزيج ساعد في تحفيز إصلاح الميالين وحماية الأعصاب من التلف.

وخلال فترة الدراسة، لاحظ العلماء أن سرعة انتقال الإشارات العصبية لدى المرضى الذين تلقوا العلاج المركب بقيت مستقرة، بينما شهدت تراجعًا ملحوظًا لدى المرضى الذين حصلوا على علاج وهمي، ما يؤكد قدرة العلاج على إبطاء تدهور الحالة العصبية.

ورغم أن المشاركين لم يسجّلوا تحسنًا ملموسًا في حياتهم اليومية حتى الآن، فإن العلماء يعتبرون هذه النتيجة خطوة جوهرية، لأنها قد تعني إبطاء تطور الإعاقة على المدى الطويل. وأكدوا أنه في حال أثبتت الدراسات المستقبلية فعالية وأمان هذا المزيج، فقد يمهّد الطريق أمام فئة جديدة من العلاجات لا تقتصر على التصلب اللويحي فقط، بل قد تمتد إلى أمراض تنكسية أخرى مثل ألزهايمر وباركنسون.
