خاص
نصيحة مهمّة... تناولوا هذا الفيتامين خلال موسم "الإنفلونزا"
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-10-2025
|
08:00
photos
ذكر موقع "Telegrafi" أنه "مع تغير الطقس، قدمت طبيبة بريطانية نصيحة مهمة للمواطنين: الآن هو الوقت المناسب لتناول فيتامين د، الذي يلعب دورا رئيسيا في تقوية الجسم ومقاومة العدوى الموسمية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، حسبما كتبت صحيفة
إكسبريس
. وأشارت الدكتورة
شيرين
، وهي طبيبة من
هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية
(NHS)، إلى أن معظم الناس لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من فيتامين د من المصادر الطبيعية خلال أشهر الشتاء، وخاصة من ضوء الشمس، ولهذا السبب تنصح بتناول المكملات الغذائية لحماية الجسم خلال موسم الإنفلونزا".
وبحسب الموقع، "وفقاً للدكتورة شيرين، يُعد فيتامين د المكمل الغذائي
الوحيد الذي
ينبغي على الجميع تناوله دون استثناء. وأوضحت: "يحصل معظمنا على فيتامين د من التعرض لأشعة الشمس، ولكن من تشرين الأول إلى آذار، تكون الأيام أقصر والشمس أضعف، لذا حتى لو قضيتَ اليوم كله في الخارج، فلن تحصل على ما يكفي من هذا الفيتامين". وأضافت أن الحصول على فيتامين د مهم للجميع، بغض النظر عن العمر أو نمط الحياة".
وتابع الموقع، "نقص فيتامين د يُضعف مناعة الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، خاصةً في فصل الشتاء، كما قد يُسبب آثارًا جانبية مزعجة، كالتعب المزمن، وآلام العضلات والمفاصل، والشعور العام بالإرهاق. وأشارت الدكتورة شيرين أيضًا إلى أن كثيرًا من الناس يجهلون نقص هذا الفيتامين لديهم. وأكدت بشكل خاص على ضرورة تناول فيتامين د على مدار العام لمن يقضون معظم يومهم في منازلهم".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
