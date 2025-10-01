Advertisement

خاص

نصيحة مهمّة... تناولوا هذا الفيتامين خلال موسم "الإنفلونزا"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-10-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1423978-638949275059737354.jpg
Doc-P-1423978-638949275059737354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "Telegrafi" أنه "مع تغير الطقس، قدمت طبيبة بريطانية نصيحة مهمة للمواطنين: الآن هو الوقت المناسب لتناول فيتامين د، الذي يلعب دورا رئيسيا في تقوية الجسم ومقاومة العدوى الموسمية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، حسبما كتبت صحيفة إكسبريس. وأشارت الدكتورة شيرين، وهي طبيبة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، إلى أن معظم الناس لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من فيتامين د من المصادر الطبيعية خلال أشهر الشتاء، وخاصة من ضوء الشمس، ولهذا السبب تنصح بتناول المكملات الغذائية لحماية الجسم خلال موسم الإنفلونزا".
Advertisement

وبحسب الموقع، "وفقاً للدكتورة شيرين، يُعد فيتامين د المكمل الغذائي الوحيد الذي ينبغي على الجميع تناوله دون استثناء. وأوضحت: "يحصل معظمنا على فيتامين د من التعرض لأشعة الشمس، ولكن من تشرين الأول إلى آذار، تكون الأيام أقصر والشمس أضعف، لذا حتى لو قضيتَ اليوم كله في الخارج، فلن تحصل على ما يكفي من هذا الفيتامين". وأضافت أن الحصول على فيتامين د مهم للجميع، بغض النظر عن العمر أو نمط الحياة". 

وتابع الموقع، "نقص فيتامين د يُضعف مناعة الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، خاصةً في فصل الشتاء، كما قد يُسبب آثارًا جانبية مزعجة، كالتعب المزمن، وآلام العضلات والمفاصل، والشعور العام بالإرهاق. وأشارت الدكتورة شيرين أيضًا إلى أن كثيرًا من الناس يجهلون نقص هذا الفيتامين لديهم. وأكدت بشكل خاص على ضرورة تناول فيتامين د على مدار العام لمن يقضون معظم يومهم في منازلهم".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
للمرأة الحامل.. نصيحة مهمة عن "حمية غذائية"
lebanon 24
01/10/2025 18:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" توجه نصيحة لـ"التيار": خفف بلعطة!
lebanon 24
01/10/2025 18:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
من أجل الصحة.. "نصيحة" خلال موجة الحر
lebanon 24
01/10/2025 18:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نصيحة فرنسية لـ"حزب الله": اعطوا الوقت لتطبيق خطة الجيش
lebanon 24
01/10/2025 18:39:58 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

صحة

صحافة أجنبية

هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية

الخدمات الصحية الوطنية

الخدمات الصحية

الوحيد الذي

البريطانية

البريطاني

إكسبريس

شيرين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في صحة Lebanon 24
10:20 | 2025-10-01
07:00 | 2025-10-01
05:00 | 2025-10-01
03:30 | 2025-10-01
02:22 | 2025-10-01
02:00 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24