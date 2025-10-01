25
صحة
عن "المشروبات الباردة".. دراسة تكشف أمراً جديداً
Lebanon 24
01-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعرف الطب الآسيوي التقليدي دور درجة حرارة الطعام والشراب، وحديثاً تحققت دراسة أميركية هذه العلاقة لأول مرة، ووجدت فيها روابط مع القلق، والأرق، واضطرابات الجهاز الهضمي، قابلة للقياس.
وقال فريق البحث من جامعة ولاية سان
دييغو
إن ارتفاع استهلاك المشروبات الباردة في الصيف، ارتبط بين المشاركين الآسيويين بزيادة القلق، واضطرابات النوم، والشعور بامتلاء البطن.
في المقابل، أكد مشاركون أميركيون من أصل
أوروبي
تناولوا المشروبات الساخنة في الشتاء، انخفاض مستويات الاكتئاب، وتحسن جودة النوم، وأعراض هضمية.
وحسب "مديكال
إكسبريس
"، استند البحث إلى بيانات من مسح الشيخوخة الصحية لجامعة ولاية سان دييغو، الذي يبحث في عوامل الخطر الجديدة والتفاوت الصحي بين سكان
الولايات المتحدة
.
ووجدت الدراسة أيضاً أن الآثار كانت أكثر وضوحاً لدى المشاركين الذين أكدوا بشكل متكرر برودة أيديهم، وهو مؤشر محتمل على ضعف
الدورة
الدموية.
وأظهر تحليل المجموعات الفرعية أن المشاركين الصينيين، الذين تناولوا كمية أقل من الأطعمة والمشروبات الباردة، عانوا من آثار جانبية أقل، بينما أظهر الهنود، ارتباطاً أقوى بين تناول المشروبات الباردة، والآثار الصحية السلبية.
ورغم أن إرشادات التغذية الغربية نادراً ما تأخذ درجة حرارة الطعام والمشروبات في الاعتبار، فإن نتائج البحث، تعكس الممارسات الراسخة في الطب الصيني التقليدي، والأيورفيدا، والتي تحذر من الإفراط في المشروبات الباردة.
(24)
في لبنان.. نائب يدق ناقوس "خطر صحي"!
Lebanon 24
في لبنان.. نائب يدق ناقوس "خطر صحي"!
16:27 | 2025-10-01
01/10/2025 04:27:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الأسباب والعلاج.. هذا ما يجب معرفته عن "التبول اللا إرادي" لدى الأطفال
Lebanon 24
بين الأسباب والعلاج.. هذا ما يجب معرفته عن "التبول اللا إرادي" لدى الأطفال
14:00 | 2025-10-01
01/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر... فيروس يُقفل صفاً في مدرسة
Lebanon 24
في مصر... فيروس يُقفل صفاً في مدرسة
10:20 | 2025-10-01
01/10/2025 10:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة مهمّة... تناولوا هذا الفيتامين خلال موسم "الإنفلونزا"
Lebanon 24
نصيحة مهمّة... تناولوا هذا الفيتامين خلال موسم "الإنفلونزا"
08:00 | 2025-10-01
01/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطر كبير... إرتفاع عدد المصابين بمتحوّر كورونا الجديد "سترادس"
Lebanon 24
الخطر كبير... إرتفاع عدد المصابين بمتحوّر كورونا الجديد "سترادس"
07:00 | 2025-10-01
01/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
