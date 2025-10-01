بين الأسباب والعلاج.. هذا ما يجب معرفته عن "التبول اللا إرادي" لدى الأطفال

يعد التبول اللا إرادي لدى الأطفال ‫مشكلة للأطفال والوالدين على حد سواء، حيث إنه يجعل الأطفال ‫يشعرون بالخجل من أنفسهم ويميلون إلى العزلة، كما أنه يمثل عبئا جسدياً ‫ونفسياً كبيراً على الوالدين.

‫وقالت رابطة الجمعيات الطبية العلمية بألمانيا إنه يتم تشخيص التبول ‫اللا إرادي (سلس البول الليلي) عندما يتبول الأطفال، الذين تزيد أعمارهم ‫على 5 سنوات، مرتين شهريا على الأقل لمدة 3 أشهر.





‫الأعراض



‫وأوضحت الرابطة أن شدة التبول اللا إرادي تتنوع بشكل كبير من حوادث ليلية ‫عرضية إلى سلس بول شبه يومي، وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:





- التبول اللا إرادي أثناء النوم، عادة دون استيقاظ الطفل.



- عدم الشعور بالحاجة إلى التبول، حيث لا يدرك الطفل امتلاء المثانة في ‫الوقت المناسب.



- الإجهاد النفسي، حيث يصاب العديد من الأطفال المتأثرين بمشاعر الخجل ‫أو الانطواء الاجتماعي أو الشعور بعدم الأمان.



‫عوامل جسدية ونفسية



‫ومن جانبها، قالت الرابطة المهنية لأطباء الأطفال بألمانيا إن التبول ‫اللا إرادي قد يرجع إلى عوامل جسدية ونفسية مختلفة، وعادة ما تجتمع عدة ‫عوامل:





- تأخر النضج: تتطور القدرة على المثانة ببطء.



- النوم العميق: لا تلاحظ الرغبة في التبول أثناء النوم.



- الاستعداد الوراثي: أمر شائع في العائلة.



- الضغط النفسي: على سبيل المثال بسبب تغيرات عائلية أو ضغوط.



- اختلال التوازن الهرموني: يؤدي نقص هرمون ADH إلى زيادة إنتاج البول ‫الليلي.



- انخفاض سعة المثانة: تمتلئ المثانة بسرعة قبل استيقاظ الطفل.



‫سبل العلاج



وأشارت الرابطة المهنية لأطباء الأطفال بألمانيا إلى أن العلاج يصمم ‫بشكل فردي، وذلك حسب عمر الطفل وشدة التبول وسببه المحتمل، ويتمثل الهدف ‫في تخفيف الضغط وتوجيه الطفل بلطف نحو الجفاف.





1- العلاج السلوكي (الإجراء الأساسي)



إدارة السوائل: شرب الكثير من السوائل خلال النهار، مع تقليل تناول ‫السوائل من وقت متأخر بعد الظهر فصاعداً.



روتين دخول الحمام: زيارات منتظمة للحمام، خاصة قبل النوم.



التحفيز والمكافأة: على سبيل المثال تقويم بملصقات لليالي الجافة.



تدريب المثانة: يتعلم الطفل إمساك المثانة لفترة أطول وزيادة سعتها.



2- العلاج السلوكي باستخدام الأجهزة



أجهزة الإنذار (سروال جرس سجادة جرس): تصدر إنذارا عند البلل لإيقاظ ‫الطفل وتعزيز وعيه بالحاجة إلى التبول، وعادة ما يلاحظ النجاح بعد عدة ‫أسابيع من الاستخدام المتواصل.





3- الأدوية



يمكن أن توفر الأدوية راحة مؤقتة، على سبيل المثال، أثناء البقاء في ‫المنزل طوال الليل أو خلال فترات التوتر الشديد، لكنها ليست حلاً دائماً، ‫ومن أمثلة الأدوية:





- ديسموبريسين: يقلل من إنتاج البول الليلي. يعمل بسرعة، ولكن بشرط ‫الاستمرار .



- مضادات الكولين: ترخي عضلات المثانة وتستخدم لعلاج فرط نشاط ‫المثانة.



4- الدعم النفسي