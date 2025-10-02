Advertisement

صحة

هل الرياضة على معدة فارغة تحرق الدهون أكثر؟

Lebanon 24
02-10-2025 | 00:41
A-
A+
Doc-P-1424201-638949885895119364.webp
Doc-P-1424201-638949885895119364.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعتقد كثيرون أن ممارسة التمارين الرياضية على معدة فارغة هي الطريقة الأكثر فعالية لفقدان الدهون في الجسم، وسط جدل حول هذه الفكرة.


ووفق ما ذكر موقع "ساينس أليرت"، استندت الفكرة القائلة بأن التمارين على معدة فارغة تؤدي إلى تغييرات إيجابية إلى أبحاث أظهرت أن التمرين بعد الأكل يختلف عن التمرين قبل الأكل في تأثيره على الأيض.
Advertisement

وكشف الموقع، أن المراجعة المنهجية التي أجريت سابقا أظهرت أن برامج التمرين على معدة فارغة لا تبدو أنها تؤدي إلى فروق طويلة المدى في فقدان دهون الجسم.

فالجسم يعوض نفسه بعد الأكل، فالدهون المحترقة تقل بعد تناول الطعام، وقد ينتهي الأمر بمن مارسوا التمارين الشاقة إلى استهلاك طاقة أقل على مدار اليوم.
وأضاف الموقع، أن تناول وجبة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين بالقرب من وقت التمرين يساعد على تحسين الأداء في الجلسة التالية، لكن سواء تناولت هذه الوجبة قبل التمرين أو بعده، يبدو أن التأثير محدود.

ومن المثير للاهتمام أن الأبحاث أظهرت أن زيادة كمية الطعام التي تتناولها في الصباح، وخاصة البروتين، قد تساعد في تحسين تركيب الجسم وتعزيز فقدان الوزن، لكن هذا التوقيت يتعلق بوقت تناول الطعام خلال اليوم وليس بموعد التمرين.

ويتضح أن تناول الطعام قبل التمرين يحسن الأداء في الأنشطة التي تتجاوز 60 دقيقة، لكنه له تأثير محدود على الأنشطة القصيرة.

أظهرت دراسة شملت نحو 2000 رياضي أن الرياضيين غير المحترفين أكثر ميلا لممارسة الرياضة على معدة فارغة مقارنة بالرياضيين المحترفين.

كما تشير الأدلة الحالية إلى أنه لا يوجد فرق في القوة أو الطاقة أو الكتلة العضلية عند ممارسة تمارين المقاومة مرتين أسبوعيا لمدة 12 أسبوعًا، سواء بعد صيام أو بعد الأكل.
وتشير الدراسات العلمية، إلى أن التمرين على معدة فارغة قد يجعلك تشعر بجوع شديد بعد التمرين، مما قد يؤدي إلى خيارات غذائية أسوأ، كما أن بعض الأشخاص قد يصابون بالصداع أو الغثيان عند ممارسة الرياضة على معدة فارغة.

ويخلص الموقع إلى أن تناول الإفطار قبل التمرين لا يختلف كثيرا في التأثير عن تناوله بعد الإفطار، كما لا توجد تأثيرات كبيرة على حرق الدهون من التمرين على معدة فارغة.
مواضيع ذات صلة
متى يكون المشي أكثر فعالية لحرق الدهون؟
lebanon 24
02/10/2025 15:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة تسبب حرقة المعدة.. ما هي؟
lebanon 24
02/10/2025 15:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية على غرفة فارغة في ديركيفا
lebanon 24
02/10/2025 15:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الفرق بين الدهون الصحية والدهون الضارة وأثرها على الجسم
lebanon 24
02/10/2025 15:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24

60 دقيقة

الرياض

القصير

رياضي

العلم

حسن ا

هيدرا

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:38 | 2025-10-02
06:30 | 2025-10-02
04:30 | 2025-10-02
03:51 | 2025-10-02
02:46 | 2025-10-02
02:13 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24