Advertisement

صحة

بماذا يختلف التفاح الأحمر عن الأخضر؟

Lebanon 24
02-10-2025 | 02:13
A-
A+
Doc-P-1424207-638949897701670930.webp
Doc-P-1424207-638949897701670930.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دائماً ما يقال إن تناول تفاحة يومياً يغنيك عن زيارة الطبيب.

ويفضّل البعض التفاح الأحمر، فيما يميل آخرون للأخضر. ورغم تشابه النوعين في محتواهما الغذائي، فإن هناك بعض الاختلافات، وفق موقع "فيري ويل هيلث".
Advertisement
طعم لاذع
فالتفاح الأخضر قد يحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل بقليل من الأحمر، ويتجلى ذلك في طعمه اللاذع. مع ذلك، فإن الفرق طفيف، ولا يعني أنه أكثر صحة.

فيما يحتوي التفاح الأحمر على مستويات أعلى من الأنثوسيانين، وهي مادة مضادة للأكسدة، وتساعد على مكافحة تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة. مع ذلك، يحتوي التفاح الأخضر أيضاً على مضادات أكسدة من مصادر مختلفة، مثل الكلوروفيل.
أما قشر التفاح فيحتوي بنوعيه الأحمر والأخضر، على مضادات أكسدة أكثر بكثير من لبه. لذا إن كنت تبحث عن فوائد صحية، فتناول التفاح بقشرته (بغض النظر عن لونه).

ما الذي يُعطي اللون للتفاح؟
لون التفاح يُنتج من الصبغات النباتية الموجودة في العديد من الفواكه والخضراوات الأخرى. وفضلاً عن إعطاء التفاح لونه، تحتوي الصبغات النباتية على مضادات أكسدة، وهي مسؤولة عن العديد من الفوائد الصحية. فما هي الأصباغ الرئيسة الثلاثة؟

- الأنثوسيانين: صبغة حمراء، زرقاء، أو أرجوانية. تساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، وداء السكري، وبعض الأمراض الأيضية، والعدوى.
- الكاروتينات: أصباغ صفراء، وبرتقالية، أو حمراء. تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي، وحماية الجسم من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض العيون، وهشاشة العظام، والسرطان.

- الكلوروفيل: صبغة خضراء. تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض الجلد، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاختلالات الهرمونية، ومشكلات الجهاز الهضمي، وأمراض الجهاز التناسلي والمسالك البولية، واضطرابات الجهاز التنفسي، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، وأمراض الكبد.

كما تختلف ألوان التفاح باختلاف مستويات هذه الأصباغ. ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على لون هذه الفاكهة: العمر، والخصائص الوراثية للتفاح، وحمل المحصول، والعوامل البيئية مثل الضوء ودرجة الحرارة، وتغذية النبات، وصحة الجذور.
فوائد التفاح
وبغض النظر عن لونه، يتمتع التفاح بعدة فوائد صحية، منها:

- يحسّن مستويات الكولسترول.

- يقلل الالتهابات.

- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
- يعزز صحة الهضم بفضل الألياف.

- يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

- يحمي من تلف الخلايا.

- يساعد على التحكم في الوزن.
مواضيع ذات صلة
سردينيا تحتضن مهرجان المتوسط.. منصة للتعاون الأخضر والثقافي
lebanon 24
02/10/2025 15:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح جديد ضد ضمور العضلات.. الشاي الأخضر!
lebanon 24
02/10/2025 15:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة إسرائيليّة: ترامب أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ "هجوم الدوحة"
lebanon 24
02/10/2025 15:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل منحت الضوء الأخضر لاقتراح قدمته الإدارة الأميركية لحماس
lebanon 24
02/10/2025 15:03:14 Lebanon 24 Lebanon 24

المسالك البولية

فيري ويل هيلث

التفاح الأخضر

الكولسترول

التحكم في

الكلور

السكري

بوليت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:38 | 2025-10-02
06:30 | 2025-10-02
04:30 | 2025-10-02
03:51 | 2025-10-02
02:46 | 2025-10-02
00:41 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24