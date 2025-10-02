الشهر الأول من الحمل.. خطوات أساسية لتقليل خطر الإجهاض

يُعتبر الشهر الأول من الحمل المرحلة الأكثر حساسية في رحلة الأمومة، حيث يكون الجنين في طور التكوين وأكثر عرضة للتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية. وتشير التقديرات الطبية إلى أن نحو 15% من حالات الحمل المعروفة تنتهي بالإجهاض التلقائي خلال الثلث الأول.وفقاً للدكتورة وفاء العلايلي، أستاذة طب النساء والولادة، يمكن تقليل المخاطر عبر خمسة محاور أساسية:

- التغذية السليمة: الاعتماد على الخضروات والفواكه الطازجة، الحبوب الكاملة، البروتين الصحي، ومنتجات الألبان المبسترة، مع تجنّب الأطعمة النيئة. دراسات حديثة أظهرت أن الإكثار من الفواكه يقلل خطر فقدان الحمل بنسبة تصل إلى 61%.

- المكملات الغذائية: أهمها حمض الفوليك (400 ميكروغرام يومياً)، الحديد، الكالسيوم، فيتامين D، والفيتامينات المتعددة تحت إشراف الطبيب.

- نمط الحياة: تجنّب التدخين والكافيين المفرط، الحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي.

- الحفاظ على وزن صحي: إذ تزيد السمنة أو النحافة الشديدة من مخاطر الإجهاض ومضاعفات الحمل، مع ضرورة ضبط الأمراض المزمنة مثل واضطرابات الغدة الدرقية.

- المتابعة الطبية المبكرة: زيارة الطبيب منذ الأيام الأولى للتأكد من تثبيت الحمل، إجراء الفحوصات اللازمة، ووضع خطة غذائية وعلاجية مناسبة.