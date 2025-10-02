Advertisement

صحة

الشهر الأول من الحمل.. خطوات أساسية لتقليل خطر الإجهاض

Lebanon 24
02-10-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1424380-638950115352015469.png
Doc-P-1424380-638950115352015469.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعتبر الشهر الأول من الحمل المرحلة الأكثر حساسية في رحلة الأمومة، حيث يكون الجنين في طور التكوين وأكثر عرضة للتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية. وتشير التقديرات الطبية إلى أن نحو 15% من حالات الحمل المعروفة تنتهي بالإجهاض التلقائي خلال الثلث الأول.
Advertisement

وفقاً للدكتورة وفاء العلايلي، أستاذة طب النساء والولادة، يمكن تقليل المخاطر عبر خمسة محاور أساسية:
- التغذية السليمة: الاعتماد على الخضروات والفواكه الطازجة، الحبوب الكاملة، البروتين الصحي، ومنتجات الألبان المبسترة، مع تجنّب الأطعمة النيئة. دراسات حديثة أظهرت أن الإكثار من الفواكه يقلل خطر فقدان الحمل بنسبة تصل إلى 61%.
- المكملات الغذائية: أهمها حمض الفوليك (400 ميكروغرام يومياً)، الحديد، الكالسيوم، فيتامين D، والفيتامينات المتعددة تحت إشراف الطبيب.
- نمط الحياة: تجنّب التدخين والكافيين المفرط، الحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي.
- الحفاظ على وزن صحي: إذ تزيد السمنة أو النحافة الشديدة من مخاطر الإجهاض ومضاعفات الحمل، مع ضرورة ضبط الأمراض المزمنة مثل السكري واضطرابات الغدة الدرقية.
- المتابعة الطبية المبكرة: زيارة الطبيب منذ الأيام الأولى للتأكد من تثبيت الحمل، إجراء الفحوصات اللازمة، ووضع خطة غذائية وعلاجية مناسبة.

اتباع هذه التوصيات منذ اللحظة الأولى يساعد على استقرار الحمل ويمنح الأم راحة البال خلال رحلتها الجديدة.
 
 
مواضيع ذات صلة
أثناء الحمل.. هل يزيد الباراسيتامول خطر التوحد؟
lebanon 24
02/10/2025 18:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الصدّي: ولادة الهيئة الناظمة خطوة أساسية لإصلاح الكهرباء
lebanon 24
02/10/2025 18:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: لبنان اتخذ خطوات أساسية على صعيد الورقة الأميركية لكن إسرائيل لم تُقدم على أي خطوة في المقابل
lebanon 24
02/10/2025 18:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: نزع السلاح خطوة أساسية لبناء الدولة
lebanon 24
02/10/2025 18:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

المرأة

علاجية

السكري

ألبان

العلا

الحص

كوين

ساسي

مارس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:38 | 2025-10-02
06:30 | 2025-10-02
04:30 | 2025-10-02
03:51 | 2025-10-02
02:46 | 2025-10-02
02:13 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24