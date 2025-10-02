احذر... 7 أمراض خطيرة يمكن أن تنتقل إليك عبر المصافحة!

Advertisement

من أكثر الأمراض شيوعًا التي تنتقل بالمصافحة. فعندما يسعل أو يعطس شخص، تلتصق الفيروسات بيده وتنتقل للطرف الآخر، مسببة العطس وسيلان الأنف والإرهاق.أشد من نزلات البرد، ويمكن لفيروسها البقاء على اليدين لساعات. المصافحة تنقل العدوى مسببة الحمى وآلام الجسم والسعال، وقد تضطر المصاب للتوقف عن العمل أو الدراسة لأيام.ينتشر بسرعة عند لمس العين المصابة ثم المصافحة، مسببة الاحمرار والحكة والدموع، خاصة في المدارس والمكاتب.يصيب الأطفال غالبًا، ويؤدي إلى بثور مؤلمة. يمكن أن ينتقل بالمصافحة قبل ظهور الأعراض، ما يسبب غياب الأطفال عن المدرسة.تنتقل عبر الأيدي الملوثة أو المصافحة بعد لمس أسطح غير نظيفة، مسببة إسهالًا وتشنجات وغثيانًا. غسل اليدين قبل الأكل وبعد المصافحة يحمي بفعالية.حتى بدون أعراض واضحة، يبقى الفيروس على اليدين وينتقل بالمصافحة، مسببة قروحًا مؤلمة عند الوجه أو الشفاه.تبدأ كبقع أو حكة خفيفة لكنها تنتشر عبر المصافحة، خصوصًا عند وجود جروح صغيرة. إهمالها قد يؤدي لمضاعفات تشمل الألم والانتفاخ.غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية يزيل معظم الجراثيم، والمعقمات الكحولية بديل فعال عند عدم توفر الماء. نظافة اليدين تحمي الفرد وتوقف انتقال العدوى بين العائلة والأصدقاء وزملاء العمل.