قبل النوم... هذه الممارسات قد تؤذي دماغك دون أن تشعر!
02-10-2025
16:08
حذّر طبيب أعصاب من عادات شائعة قبل النوم قد تضرّ بالدماغ، أبرزها ترك الشموع المعطّرة مشتعلة، إذ لا يقتصر خطرها على الحرائق، بل يشمل انبعاث جزيئات ضارة تسبب أضرارًا طويلة الأمد خصوصًا مع ضعف التهوية.
دراسات حديثة، منها بحث في
nature communications
(2024)، أظهرت أن هذه المركبات قد تؤدي إلى تراجع الإدراك وزيادة خطر السرطان حتى مع التعرض
القصير
. كما أوضح باحثون بريطانيون أن الجسيمات الدقيقة تؤثر مباشرة على الوظائف العقلية اليومية.
إلى جانب الشموع، شدّد الدكتور بايبينغ على مخاطر الاستحمام بماء شديد السخونة لفترات طويلة، إذ قد يسبب انخفاض تدفق
الدم
للدماغ والإغماء، خاصة لدى كبار السن.
وحذّر أيضًا من خلط الكافيين مع
الكحول
، لكونه يزيد اليقظة فيما يبطئ الكحول ردود الفعل، ما يرفع احتمال الحوادث. ونصح باستبداله بالماء للحفاظ على التوازن الصحي.
لماذا نشعر بالتعب رغم النوم الكافي؟
لماذا نشعر بالتعب رغم النوم الكافي؟
اغتسال الدماغ.. كيف ينظف العقل نفسه أثناء النوم؟
اغتسال الدماغ.. كيف ينظف العقل نفسه أثناء النوم؟
حليب الكركم.. مشروب سحري قبل النوم لصحة أفضل
حليب الكركم.. مشروب سحري قبل النوم لصحة أفضل
لهذه الاسباب يجب تناول كوب من حليب الكركم قبل النوم
لهذه الاسباب يجب تناول كوب من حليب الكركم قبل النوم
احذر... 7 أمراض خطيرة يمكن أن تنتقل إليك عبر المصافحة!
احذر... 7 أمراض خطيرة يمكن أن تنتقل إليك عبر المصافحة!
الشهر الأول من الحمل.. خطوات أساسية لتقليل خطر الإجهاض
الشهر الأول من الحمل.. خطوات أساسية لتقليل خطر الإجهاض
"فايزر" بورطة... الحقن المانعة للحمل سبّبت إصابة نساء بأورام!
"فايزر" بورطة... الحقن المانعة للحمل سبّبت إصابة نساء بأورام!
الريتينول أم الريتينال؟.. سباق المكوّنات الذهبية في مكافحة الشيخوخة
الريتينول أم الريتينال؟.. سباق المكوّنات الذهبية في مكافحة الشيخوخة
معلومات مهمة... هذا ما يجب تناوله قبل تلقي لقاح "الانفلونزا" وبعده
معلومات مهمة... هذا ما يجب تناوله قبل تلقي لقاح "الانفلونزا" وبعده
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
قناة تلفزيونية تنقل مقرها من لبنان إلى العراق
قناة تلفزيونية تنقل مقرها من لبنان إلى العراق
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
