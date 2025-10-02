Advertisement

صحة

قبل النوم... هذه الممارسات قد تؤذي دماغك دون أن تشعر!

Lebanon 24
02-10-2025 | 16:08
حذّر طبيب أعصاب من عادات شائعة قبل النوم قد تضرّ بالدماغ، أبرزها ترك الشموع المعطّرة مشتعلة، إذ لا يقتصر خطرها على الحرائق، بل يشمل انبعاث جزيئات ضارة تسبب أضرارًا طويلة الأمد خصوصًا مع ضعف التهوية.
دراسات حديثة، منها بحث في nature communications (2024)، أظهرت أن هذه المركبات قد تؤدي إلى تراجع الإدراك وزيادة خطر السرطان حتى مع التعرض القصير. كما أوضح باحثون بريطانيون أن الجسيمات الدقيقة تؤثر مباشرة على الوظائف العقلية اليومية.


إلى جانب الشموع، شدّد الدكتور بايبينغ على مخاطر الاستحمام بماء شديد السخونة لفترات طويلة، إذ قد يسبب انخفاض تدفق الدم للدماغ والإغماء، خاصة لدى كبار السن.


وحذّر أيضًا من خلط الكافيين مع الكحول، لكونه يزيد اليقظة فيما يبطئ الكحول ردود الفعل، ما يرفع احتمال الحوادث. ونصح باستبداله بالماء للحفاظ على التوازن الصحي.
nature communications

الكحول

القصير

بالدم

مارس

طاني

بينغ

الدم

