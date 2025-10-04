بعض الأطعمة تقصر حياتك والبعض الآخر يطيلها.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات



أُجريت الدراسة على أكثر من 5,800 نوع من الأطعمة في الأمريكي، من قبل باحثين في جامعة ميشيغان، ونُشرت نتائجها في دورية Nature .



وأشارت النتائج إلى أن استبدال 10٪ من استهلاك اللحوم بالخضروات يمكن أن يضيف نحو 48 دقيقة من الحياة الصحية يومياً لكل شخص.



تأثير الطعام على الصحة والبيئة

حلّل الباحثون كل نوع من الأطعمة من حيث المكونات، ثم قيّموا تأثيرها على الصحة باستخدام بيانات Global Burden of Disease، كما درسوا الأثر البيئي للأطعمة عبر IMPACT World+، بدءاً من الإنتاج والتحضير وصولًا إلى الاستهلاك والهدر.



ويشجع الباحثون على إدخال أطعمة مغذية وصديقة للبيئة إلى النظام الغذائي، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، المكسرات، والمأكولات البحرية المستدامة، مع تقليل استهلاك اللحوم المصنعة، اللحم البقري، الروبيان، والخضروات المزروعة في البيوت البلاستيكية.



وقال جوليه، أحد الباحثين: "الاستبدالات الصغيرة والمستهدفة توفر استراتيجية فعالة لتحقيق فوائد صحية وبيئية كبيرة، من دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في النظام الغذائي".