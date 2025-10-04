Advertisement

صحة

بعض الأطعمة تقصر حياتك والبعض الآخر يطيلها.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات

Lebanon 24
04-10-2025 | 00:43
A-
A+
Doc-P-1425098-638951678719440183.jpg
Doc-P-1425098-638951678719440183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت دراسة حديثة أن تناول المشروبات الغازية يقلص حوالي 12 دقيقة من الحياة الصحية لكل حصة، بينما تناول الهوت دوج يقللها بمقدار 36 دقيقة، في حين أن أونصة واحدة من المكسرات والبذور تضيف 25 دقيقة إلى حياتك.
Advertisement

أُجريت الدراسة على أكثر من 5,800 نوع من الأطعمة في النظام الغذائي الأمريكي، من قبل باحثين في جامعة ميشيغان، ونُشرت نتائجها في دورية Nature food.

وأشارت النتائج إلى أن استبدال 10٪ من استهلاك اللحوم بالخضروات يمكن أن يضيف نحو 48 دقيقة من الحياة الصحية يومياً لكل شخص.

كما أن التحول إلى حبوب كاملة، فواكه، خضروات، مكسرات، بقوليات، وبعض المأكولات البحرية المستدامة بدلًا من اللحوم الحمراء والمعالجة يوفر فوائد صحية ملموسة، وفقاً لـ"ميرور".
تأثير الطعام على الصحة والبيئة
حلّل الباحثون كل نوع من الأطعمة من حيث المكونات، ثم قيّموا تأثيرها على الصحة باستخدام بيانات Global Burden of Disease، كما درسوا الأثر البيئي للأطعمة عبر IMPACT World+، بدءاً من الإنتاج والتحضير وصولًا إلى الاستهلاك والهدر.

ويشجع الباحثون على إدخال أطعمة مغذية وصديقة للبيئة إلى النظام الغذائي، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، المكسرات، والمأكولات البحرية المستدامة، مع تقليل استهلاك اللحوم المصنعة، اللحم البقري، الروبيان، والخضروات المزروعة في البيوت البلاستيكية.

وقال أوليفييه جوليه، أحد الباحثين: "الاستبدالات الصغيرة والمستهدفة توفر استراتيجية فعالة لتحقيق فوائد صحية وبيئية كبيرة، من دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في النظام الغذائي".
مواضيع ذات صلة
هل تمنح حقن التنحيف الرشاقة دون ترهّل الجلد؟ اليكم آخر ما كشفته الدراسات
lebanon 24
04/10/2025 13:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من تأثير لخل التفاح على الوزن؟ اليكم ما كشفته الدراسات
lebanon 24
04/10/2025 13:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تناول الشاي مفيد للصحة.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
lebanon 24
04/10/2025 13:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رائحة الفم الكريهة تفضح شيئا لا تعرفه.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
lebanon 24
04/10/2025 13:46:52 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

أوليفييه

الغازية

الحمرا

أمريكي

الغاز

جامع

تيجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
06:29 | 2025-10-04
04:01 | 2025-10-04
03:08 | 2025-10-04
02:44 | 2025-10-04
23:00 | 2025-10-03
16:00 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24