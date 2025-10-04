28
صحة
بعض الأطعمة تقصر حياتك والبعض الآخر يطيلها.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
04-10-2025
|
00:43
أظهرت دراسة حديثة أن تناول المشروبات
الغازية
يقلص حوالي 12 دقيقة من الحياة الصحية لكل حصة، بينما تناول الهوت دوج يقللها بمقدار 36 دقيقة، في حين أن أونصة واحدة من المكسرات والبذور تضيف 25 دقيقة إلى حياتك.
أُجريت الدراسة على أكثر من 5,800 نوع من الأطعمة في
النظام الغذائي
الأمريكي، من قبل باحثين في جامعة ميشيغان، ونُشرت نتائجها في دورية Nature
food
.
وأشارت النتائج إلى أن استبدال 10٪ من استهلاك اللحوم بالخضروات يمكن أن يضيف نحو 48 دقيقة من الحياة الصحية يومياً لكل شخص.
كما أن التحول إلى حبوب كاملة، فواكه، خضروات، مكسرات، بقوليات، وبعض المأكولات البحرية المستدامة بدلًا من اللحوم الحمراء والمعالجة يوفر فوائد صحية ملموسة، وفقاً لـ"ميرور".
تأثير الطعام على الصحة والبيئة
حلّل الباحثون كل نوع من الأطعمة من حيث المكونات، ثم قيّموا تأثيرها على الصحة باستخدام بيانات Global Burden of Disease، كما درسوا الأثر البيئي للأطعمة عبر IMPACT World+، بدءاً من الإنتاج والتحضير وصولًا إلى الاستهلاك والهدر.
ويشجع الباحثون على إدخال أطعمة مغذية وصديقة للبيئة إلى النظام الغذائي، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، المكسرات، والمأكولات البحرية المستدامة، مع تقليل استهلاك اللحوم المصنعة، اللحم البقري، الروبيان، والخضروات المزروعة في البيوت البلاستيكية.
وقال
أوليفييه
جوليه، أحد الباحثين: "الاستبدالات الصغيرة والمستهدفة توفر استراتيجية فعالة لتحقيق فوائد صحية وبيئية كبيرة، من دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في النظام الغذائي".
