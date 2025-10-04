لتحويلها الى شراب مثالي..اليكم هذه الاضافات البسيطة للقهوة

Advertisement

قال الطبيب سوراب ثيسي أخصائي الجهاز الهضمي إن إضافة عناصر بسيطة إلى قهوتك الصباحية قد يجعلها الخيار الأمثل للصحة.وفي فيديو على وإنستغرام أكثر من مليون شخص، نصح سوراب متابعيه بإضافة رشة من القرفة إلى القهوة لخفض مستوى السكر في .والعنصر العنصر الثاني فمصدره جوز ، أو الحليب المشتق منه، حيث يحتوي جوز الهند على دهون وزيت تدعم صحة الدماغ.وبحسب صحيفة "ميرور"، العنصر الثالث هو رشة من الشوكولا الداكنة، والتي تساعد على خفض الكوليسترول.وقال الطبيب: "رشة من القرفة فقط تُساعد على خفض ارتفاعات سكر الدم وزيادة مضادات الأكسدة الفعّالة".