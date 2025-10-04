25
ما هو سبب حدوث النوبات القلبية بين النساء؟
Lebanon 24
04-10-2025
|
06:29
A-
A+
خلص باحثون مختصون إلى حقيقة غريبة لكنها مقلقة ومرعبة، ومفادها أن ثمة "مواسم" لحدوث النوبات القلبية في أوساط النساء، حيث في تلك المواسم تزداد الحالات بصورة كبيرة وتؤدي إلى الوفاة.
والغريب في اكتشاف العلماء أن الرجال لا يواجهون الظاهرة نفسها ولا ترتفع في أوساطهم حالات النوبات القلبية.
وقال تقرير نشرته جريدة "
ديلي
ميل"
البريطانية
، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن باحثين مختصين خلصوا إلى أن "ازدياد العواصف الشمسية التي تضرب الأرض يؤدي إلى ارتفاع حاد في حالات النوبات القلبية، وأرجعوا ذلك إلى "اضطرابات المجال المغناطيسي للكوكب".
ووجد باحثون من
المعهد الوطني
لأبحاث الفضاء (INPE) في
البرازيل
أن النساء يُصبن بنوباتٍ قلبيةٍ أكثر بثلاث مراتٍ تقريباً في الأيام التي تضرب فيها العواصف الجيومغناطيسية الدرع غير المرئي للكوكب.
وقال الباحث في المعهد الوطني لأبحاث الفضاء
لويس فيليبي
كامبوس دي ريزيندي: "تجدر الإشارة إلى أن عدد النوبات القلبية بين الرجال أعلى بمرتين تقريباً، بغض النظر عن الظروف المغناطيسية الأرضية"، لكن في حال النظر في تأثير العواصف الشمسية فإن النساء أكثر إصابة بالنوبات القلبية من الرجال بثلاثة أضعاف. (العربية)
