Advertisement

صحة

ما هو سبب حدوث النوبات القلبية بين النساء؟

Lebanon 24
04-10-2025 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1425178-638951815566937220.png
Doc-P-1425178-638951815566937220.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلص باحثون مختصون إلى حقيقة غريبة لكنها مقلقة ومرعبة، ومفادها أن ثمة "مواسم" لحدوث النوبات القلبية في أوساط النساء، حيث في تلك المواسم تزداد الحالات بصورة كبيرة وتؤدي إلى الوفاة.
 
والغريب في اكتشاف العلماء أن الرجال لا يواجهون الظاهرة نفسها ولا ترتفع في أوساطهم حالات النوبات القلبية.
Advertisement
 
وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن باحثين مختصين خلصوا إلى أن "ازدياد العواصف الشمسية التي تضرب الأرض يؤدي إلى ارتفاع حاد في حالات النوبات القلبية، وأرجعوا ذلك إلى "اضطرابات المجال المغناطيسي للكوكب".
 
ووجد باحثون من المعهد الوطني لأبحاث الفضاء (INPE) في البرازيل أن النساء يُصبن بنوباتٍ قلبيةٍ أكثر بثلاث مراتٍ تقريباً في الأيام التي تضرب فيها العواصف الجيومغناطيسية الدرع غير المرئي للكوكب.
 
وقال الباحث في المعهد الوطني لأبحاث الفضاء لويس فيليبي كامبوس دي ريزيندي: "تجدر الإشارة إلى أن عدد النوبات القلبية بين الرجال أعلى بمرتين تقريباً، بغض النظر عن الظروف المغناطيسية الأرضية"، لكن في حال النظر في تأثير العواصف الشمسية فإن النساء أكثر إصابة بالنوبات القلبية من الرجال بثلاثة أضعاف. (العربية) 

مواضيع ذات صلة
تحذير للنساء: العواصف الشمسية قد تزيد خطر النوبات القلبية!
lebanon 24
04/10/2025 22:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل النوبات القلبية والسكتات.. هذا ما يحصل
lebanon 24
04/10/2025 22:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أعراض تظهر قبل النوبة القلبية.. ما هي؟
lebanon 24
04/10/2025 22:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
7 علامات يومية قد تنذر بالنوبة القلبية... احذرها!
lebanon 24
04/10/2025 22:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24

المعهد الوطني

لويس فيليبي

لويس فيليب

البريطانية

البريطاني

البرازيل

الظاهر

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:38 | 2025-10-04
10:49 | 2025-10-04
09:30 | 2025-10-04
04:01 | 2025-10-04
03:08 | 2025-10-04
02:44 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24