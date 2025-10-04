25
خيار غذائي آمن وفعال لصحة القلب والقولون.. ما هو؟
04-10-2025
09:30
أفاد الطبيب
البريطاني
أمير خان
، أخصائي أمراض الباطنية، أن تناول الحمص يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان الأمعاء.
ووفقا للطبيب فإن الحمص لا يسبب ارتفاعا حادا في مستوى السكر في
الدم
، ما يجعله خيارا آمنا لمرضى
السكري
والأشخاص الذين يراقبون مستوى الغلوكوز لديهم.
وأوضح خان أن الحمص يمكن إضافته إلى السلطات والشوربات واليخنات أو تناوله كطبق جانبي، مشيرا إلى أنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يدعمان صحة القلب والأوعية الدموية ويساعدان على تنظيم ضغط الدم.
كما أشار الطبيب إلى أن الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الحمص تساهم في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، وتساعد على الوقاية من سرطان القولون والمستقيم. وأضاف أن أثناء هضم الحمص ينتج الجسم حمض البوتيريك، وهو حمض دهني يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويعزز صحة بطانة القولون، وقد أظهرت دراسات سابقة أنه يقلل من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة. (روسيا اليوم)
تجمعا الأطباء والديموقراطي: ندعو الي التلقيح المجاني للتلاميذ ضد الانفلونزا
Lebanon 24
تجمعا الأطباء والديموقراطي: ندعو الي التلقيح المجاني للتلاميذ ضد الانفلونزا
11:38 | 2025-10-04
04/10/2025 11:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نمط نوم يعجل من شيخوخة الدماغ.. دراسة تكشف
Lebanon 24
نمط نوم يعجل من شيخوخة الدماغ.. دراسة تكشف
10:49 | 2025-10-04
04/10/2025 10:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو سبب حدوث النوبات القلبية بين النساء؟
Lebanon 24
ما هو سبب حدوث النوبات القلبية بين النساء؟
06:29 | 2025-10-04
04/10/2025 06:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر نقص شرب السوائل على النوم؟
Lebanon 24
كيف يؤثر نقص شرب السوائل على النوم؟
04:01 | 2025-10-04
04/10/2025 04:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم السعرات العالية.. هل تسبب المكسرات زيادة في الوزن؟
Lebanon 24
رغم السعرات العالية.. هل تسبب المكسرات زيادة في الوزن؟
03:08 | 2025-10-04
04/10/2025 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
