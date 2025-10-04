Advertisement

صحة

خيار غذائي آمن وفعال لصحة القلب والقولون.. ما هو؟

Lebanon 24
04-10-2025 | 09:30
أفاد الطبيب البريطاني أمير خان، أخصائي أمراض الباطنية، أن تناول الحمص يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان الأمعاء.
ووفقا للطبيب فإن الحمص لا يسبب ارتفاعا حادا في مستوى السكر في الدم، ما يجعله خيارا آمنا لمرضى السكري والأشخاص الذين يراقبون مستوى الغلوكوز لديهم.

وأوضح خان أن الحمص يمكن إضافته إلى السلطات والشوربات واليخنات أو تناوله كطبق جانبي، مشيرا إلى أنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يدعمان صحة القلب والأوعية الدموية ويساعدان على تنظيم ضغط الدم.

كما أشار الطبيب إلى أن الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الحمص تساهم في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، وتساعد على الوقاية من سرطان القولون والمستقيم. وأضاف أن أثناء هضم الحمص ينتج الجسم حمض البوتيريك، وهو حمض دهني يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويعزز صحة بطانة القولون، وقد أظهرت دراسات سابقة أنه يقلل من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة. (روسيا اليوم)
