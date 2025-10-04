Advertisement

صحة

للحوامل.. دراسة جديدة عن "الربو" تكشف المخاطر

Lebanon 24
04-10-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1425338-638952180142382014.jpg
Doc-P-1425338-638952180142382014.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حدد فريق بحثي بقيادة جامعة ألبرتا وجود علاقة بين الربو لدى النساء الحوامل والنتائج السلبية على أطفالهن حديثي الولادة، بما في ذلك الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، والولادة القيصرية.
Advertisement
 
 
وقالت الباحثة الرئيسية بادما كول، من المعاهد الكندية لأبحاث الصحة،: "من المهم للنساء الحوامل أو اللواتي يخططن للحمل أن يكنّ على دراية بكيفية إدارة الربو لديهن، وأن يراجعن أطبائهن للتواصل معهن".


وتضيف: "نسعى أيضًا إلى تزويد الأطباء بمعلومات قد تفيدهم في اتخاذ القرارات".
 

تقييم المخاطر
 

ومن خلال مراجعة بيانات أكثر من 400 ألف حالة حمل في ألبرتا بين عامي 2009 و2018، وجد الباحثون أن 7% منهن عانين من أعراض الربو النشطة، وظهرت الأعراض على 40% منهن خلال العام الذي سبق الحمل، وشُخِّصت 52% منهن في مرحلة مبكرة من حياتهن، وفق "مديكال إكسبريس".


ورصد الباحثون ارتفاعاً في خطر الولادة المبكرة بنسبة 15% لدى من عانين من أعراض الربو النشط، وانخفاضاً في الوزن عند الولادة بنسبة 11%، وزيادة في الولادة القيصرية بنسبة 10%، مقارنةً بمن لم يُشخَّصوا بالربو.


ومن خلال مراجعة نتائج الفحوصات، وجد الباحثون أن الخطر النسبي للنتائج السلبية في الفترة المحيطة بالولادة كان أعلى لدى الأمهات اللاتي لديهن ارتفاع في عدد الخلايا الحمضية والعدلات في دمائهن، وهي علامات على استجابة مناعية نشطة.


كذلك، لاحظ الباحثون نتائج أفضل في حالات الحمل التي شاركت فيها الأمهات في بعض التثقيف قبل الولادة، وفي بداية الحمل، وخاصة حول عملية إدارة الربو. (24)
مواضيع ذات صلة
دراسة جديدة عن "السكري".. ماذا كشفت؟
lebanon 24
05/10/2025 02:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "المشروبات الباردة".. دراسة تكشف أمراً جديداً
lebanon 24
05/10/2025 02:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جينية تكشف 13 منطقة جديدة مرتبطة بعسر القراءة
lebanon 24
05/10/2025 02:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من علاقة بين تنظيف الأسنان والإصابة بسرطان البنكرياس؟ دراسة جديدة تكشف التفاصيل
lebanon 24
05/10/2025 02:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة ألبرت

إكسبريس

الرئيسي

القيصر

قيصرية

قيصري

كندية

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-10-04
11:38 | 2025-10-04
10:49 | 2025-10-04
09:30 | 2025-10-04
06:29 | 2025-10-04
04:01 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24