صحة

دراسة جديدة مهمة عن القهوة والشاي والماء.. إليكم ما كشفته

Lebanon 24
04-10-2025 | 23:00
كشفت دراسة جديدة عن النسبة المتوازنة بين عدد أكواب الماء والقهوة والشاي اليومية والتي تقدم أفضل فوائد صحية، وقال الباحثون إن التوازن بين هذه السوائل يرتبط بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب.
وبحسب "مديكال نيوز توداي"، بينما يمكن الحصول على بعض الماء المطلوب من بعض الأطعمة، أظهرت دراسة جديدة أن استبدال بعض الماء اليومي بالقهوة والشاي يُمكن أن يُؤدي إلى عمر أطول.


وفي الدراسة، رصد فريق البحث من جامعة الطب الجنوبية في قوانغدونغ بالصين، أنه لتحقيق هذه الفوائد، كان على الناس شرب 7-8 مشروبات يومياً، مع تناول كميات متوازنة من القهوة والشاي والماء.


واستخدم الباحثون بيانات نحو 183 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني. وملأ المشاركون عدة استبيانات لتذكّر نظامهم الغذائي على مدار 24 ساعة، ومن خلالها حدد الباحثون استهلاكهم اليومي المعتاد من القهوة والشاي والماء العادي.


وتابع الباحثون المشاركين لمدة 13 عاماً تقريباً، سجلوا خلالها حالات المرض وسبب الوفاة لأي شخص توفي خلال فترة المتابعة.


ولاحظ الباحثون أن الذين تناولوا المشروبات بنسبة 3 أكواب ماء مقابل كوبين من القهوة والشاي حققوا أكبر انخفاض في خطر الوفاة.


ووجد البحث أن الذين تناولوا 7-8 مشروبات يومياً، بالإضافة إلى مزيج من القهوة والشاي والماء العادي، انخفض لديهم خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 28% مقارنةً بمن تناولوا أقل من 4 مشروبات يومياً. (24)
