صحة

نصائح لتنشيط الذاكرة.. جربوها!

Lebanon 24
05-10-2025 | 16:00
لا شك في أن الذاكرة أحد أهم أعضاء الجسد السليم والحياة الصحيحة، لذا فإن الحفاظ عليها أولوية.
فقد أفاد البروفيسور مايكل ياسا، مدير مركز علم الأعصاب للتعلم والذاكرة في جامعة كاليفورنيا، بأن فقدان الذاكرة المتكرر ليس مشكلة بحد ذاته، لكنه ربما يكون مؤشراً على مشكلة أعمق، حتى مرض الزهايمر.
وأضاف أنه يمكن أن يكون فقدان الذاكرة أحيانًا نتيجة للتوتر أو إصابات الرأس أو نقص العناصر الغذائية أو التقدم في السن، أو لأسباب شائعة مثل ضعف جودة النوم.

كما تابع أنه يمكن أن يكون الأمر بالفعل أكثر تطورا في حالة نسيان المواعيد المهمة أو الضياع في أماكن مألوفة أو صعوبة في تتبع المهام اليومية، عندئذ يجب دق ناقوس الخطر.

وأكد أن أفضل قاعدة هي طلب المساعدة عندما يبدأ فقدان الذاكرة بالتأثير على الحياة اليومية أو العلاقات أو الصحة العامة.

كذلك أوضح أن فقدان الذاكرة الدائم قد ينشأ من السكتات الدماغية أو العمليات الجراحية أو المضاعفات العصبية.

طرق تحسين الذاكرة
وأشار إلى أن هناك طريقة لترويض مشكلة فقدان الذاكرة، ويمكن لروتين بسيط أن يكون الحل، كما يلي:

الجانب البدني: نقلاً عن دراسة أجريت عام 2022 بعنوان "دراسة في علوم الأعصاب"، يشير تقرير لصحيفة USA Today إلى أن التمارين الهوائية، من خلال تعزيز نمو الخلايا العصبية الجديدة وزيادة تدفق الدم، يمكن أن تؤدي إلى تحسين الذاكرة.

النظام الغذائي: في نهاية المطاف، يتعلق الأمر كله بما يتناوله الشخص داخل جسمه. إن اتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميغا-3 الدهنية والغني بتلك البروتينات قليلة الدهون - ذات طبيعة متوسطية في الأساس - يمكن أن يساعد في تنشيط الذاكرة وتقليل الإصابة بمرض الزهايمر، بالإضافة إلى التخلص من اللسان الزلق ذي المذاق السكري.

إدارة التوتر: يرتفع مستوى الكورتيزول، وهو هرمون يُمكن أن يُلحق الضرر بالحُصين - مركز الذاكرة في الدماغ - عند الإفراط في التوتر. يُوصي بروفيسور ياسا باليقظة والتأمل والاسترخاء.

التكرار: يقول بروفيسور برايس ماندر، الأستاذ المُشارك في الطب النفسي والسلوك البشري بجامعة كاليفورنيا، إن أسلوب تكرار شيء ما بمسافات مُحددة لفترة مُطولة - بعد تعلّم شيء ما للمرة الأولى - يُمكن أن يُساعد في الحفاظ على قدرة الدماغ على حفظ الذاكرة.

النوم: يجب الحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم، مهما كانت الظروف. يحدث حفظ المعلومات لفترات أطول أثناء النوم. لذا، فإنّ النوم لمدة 8 ساعات يوميًا أمرٌ ضروري.

التعلّم: ينبغي دفع حدود الدماغ إلى أقصى حد. تمامًا مثلما هو الأمر مع العضلات، كلما زاد إجهاد الدماغ بالمعرفة، زادت قدرته على استيعابها. يمكن أن يُجدي حل الألغاز وتعلم اللغات وحتى الرياضيات البسيطة نفعًا.

نمط حياة صحي
يذكر أنه وكما هو الحال مع الأمراض الأخرى، ليس بالضرورة أن يكون فقدان الذاكرة أمرا حتميا.

فإذا اقترن بنظام غذائي صحي ونمط حياة صحي وممارسة الرياضة، يُمكن التغلب على آثار التقدم في السن بسلاسة تامة.
من نحن
