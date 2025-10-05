لا تتجاهلها... 5 علامات تنذر بأن قلبك في خطر!

Advertisement

أبرز العلامات التي يحذر منها الأطباء:أوّلأً، ضيق التنفس عند بذل جهد بسيط مثل صعود السلالم أو المشي لمسافة قصيرة. خطورته أن القلب لا يضخ بالكفاءة المطلوبة ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين.ثانيًا، إرهاق مستمر دون سبب واضح تعب دائم منذ الصباح حتى أثناء أداء المهام اليومية العادية. خطورته أنه ناتج عن ضعف تزويد الأعضاء بالأكسجين بسبب قصور في عمل القلب.ثالثًا، تورم الساقين مع نهاية اليوم ضيق في الأحذية أو بقاء أثر الضغط على الساق. خطورته أنه يشير إلى احتباس السوائل في الجسم نتيجة ضعف ضخ الدم.رابعًا، ألم في عند التوتر أو الجهد إحساس بالضغط أو الحرقة في منطقة القلب يمتد أحياناً إلى الذراع أو الكتف الأيسر أو الفك. خطورته أنه عرض شائع للذبحة الصدرية الناتجة عن نقص الأكسجين الواصل إلى عضلة القلب.خامسًا، عدم انتظام ضربات القلب تسارع في النبض أو شعور بأن القلب يتوقف أو ينقلب. خطورته أنه قد يكون مؤشراً إلى خطر الجلطة الدماغية أو السكتة القلبية المفاجئة.توصية الأطباء: عند ملاحظة أي من هذه الأعراض يجب مراجعة فوراً لتحديد السبب وتلقي العلاج المناسب قبل تفاقم الحالة.