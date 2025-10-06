كيف يخفف الآيس كريم ألم الحلق مؤقتًا؟

Advertisement

وأكدت الدكتورة تشيرنيشيفا أن تناول الآيس كريم قد يخفف ألم والتهاب الحلق مؤقتًا، إذ يعمل البرد على تضييق الأوعية الدموية وتقليل التورم، مما يمنح شعورًا مسكنًا خفيفًا، لكنها شددت على أن الآيس كريم لا يعالج السبب الأساسي للالتهاب، لذلك ينبغي عدم الإفراط .وأوضحت تشيرنيشيفا أن هناك حالات يجب فيها تجنب الآيس كريم تمامًا، مثل التهاب الحنجرة المصاحب لبحة الصوت أو صعوبة في الكلام، إذ قد يؤدي البرد إلى تأثير سلبي على الحبال الصوتية ويزيد الحالة سوءًا.