صحة

كيف يخفف الآيس كريم ألم الحلق مؤقتًا؟

Lebanon 24
06-10-2025 | 01:35
أوضحت الدكتورة ناديجدا تشيرنيشيفا، أخصائية أمراض الباطنة، أن تناول الآيس كريم قد يخفف ألم الحلق والتهابته مؤقتًا، لكنه لا يمثل علاجًا للمرض نفسه.



وأكدت الدكتورة تشيرنيشيفا أن تناول الآيس كريم قد يخفف ألم والتهاب الحلق مؤقتًا، إذ يعمل البرد على تضييق الأوعية الدموية وتقليل التورم، مما يمنح شعورًا مسكنًا خفيفًا، لكنها شددت على أن الآيس كريم لا يعالج السبب الأساسي للالتهاب، لذلك ينبغي عدم الإفراط في تناوله.
وأوضحت تشيرنيشيفا أن هناك حالات يجب فيها تجنب الآيس كريم تمامًا، مثل التهاب الحنجرة المصاحب لبحة الصوت أو صعوبة في الكلام، إذ قد يؤدي البرد إلى تأثير سلبي على الحبال الصوتية ويزيد الحالة سوءًا.

