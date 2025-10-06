27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
6 أسباب غير متوقعة وراء الصداع... تعرّف إليها!
Lebanon 24
06-10-2025
|
04:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
قد يُصاب الشخص بالصداع رغم أن ضغط دمه طبيعي، ونومه منتظم، ولا وجود لعاصفة مغناطيسية أو توتر عصبي.
وهذا يدلّ على أن للصداع أسبابًا غير متوقعة، كثيرًا ما يغفل الناس عنها، ومنها:
أوّلأً، جفاف الجسم:
انخفاض حجم
الدم
يضعف تزويد الدماغ بالأكسجين، مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية. لذلك يُنصح بشرب كميات قليلة من الماء بشكل منتظم خلال النهار، مع تجنب القهوة والكحول لأنهما يزيدان من الجفاف.
Advertisement
ثانيًا، الأربطة المطاطية ومشابك الشعر
:
قد تضعف
الدورة
الدموية في الرأس بسبب ضغطها على أوتار فروة الرأس.
ثالثًا، الروائح القوية:
بعض الروائح مثل العطور، ومعطرات الجو، والمواد الكيميائية المنزلية قد تهيج العصب الثلاثي التوائم. لذا يُفضل تهوية الغرف بانتظام واختيار منتجات خالية من العطور أو مضادة للحساسية.
رابعًا، فرط استخدام الأجهزة الإلكترونية:
يؤدي الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات إلى إجهاد العينين. لذلك يُنصح باتباع قاعدة (20-20-20): كل 20 دقيقة، انظر إلى مكان بعيد لمدة 20 ثانية. كما يُستحسن أن تكون الشاشة في مستوى العينين.
خامسًا، الإفراط في استخدام مسكنات الألم:
قد يسبب الإفراط في تناول المسكنات صداعا ارتداديا. وفي هذه الحالة يجب استشارة طبيب الأعصاب لتعديل العلاج.
أخيرًا، مشكلات المفصل الصدغي الفكي:
توتر عضلات المضغ أو التهاب المفصل قد يسبب انتقال الألم إلى الصدغين ومؤخرة الرأس.
مواضيع ذات صلة
فوائد غير متوقعة لـ"البازلاء".. تعرفوا إليها
Lebanon 24
فوائد غير متوقعة لـ"البازلاء".. تعرفوا إليها
06/10/2025 13:21:27
06/10/2025 13:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
استخدامات غير متوقعة لمنفذ USB في جهاز الراوتر.. هل كنت تعرفها؟
Lebanon 24
استخدامات غير متوقعة لمنفذ USB في جهاز الراوتر.. هل كنت تعرفها؟
06/10/2025 13:21:27
06/10/2025 13:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
النزاعات العاطفية.. التعلّق غير الآمن وراء الخلافات والصراعات
Lebanon 24
النزاعات العاطفية.. التعلّق غير الآمن وراء الخلافات والصراعات
06/10/2025 13:21:27
06/10/2025 13:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة تكافح التجاعيد والانتفاخ وضبابية الدماغ.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
أطعمة تكافح التجاعيد والانتفاخ وضبابية الدماغ.. تعرفوا إليها
06/10/2025 13:21:27
06/10/2025 13:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المواد الكيميائية
الكحول
الدورة
زيدان
العين
العلا
ساسي
بانت
قد يعجبك أيضاً
5 أعراض قد تكشف عن مشاكل صحية خطيرة.. اكتشفها!
Lebanon 24
5 أعراض قد تكشف عن مشاكل صحية خطيرة.. اكتشفها!
03:03 | 2025-10-06
06/10/2025 03:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يخفف الآيس كريم ألم الحلق مؤقتًا؟
Lebanon 24
كيف يخفف الآيس كريم ألم الحلق مؤقتًا؟
01:35 | 2025-10-06
06/10/2025 01:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تتجاهلها... 5 علامات تنذر بأن قلبك في خطر!
Lebanon 24
لا تتجاهلها... 5 علامات تنذر بأن قلبك في خطر!
23:26 | 2025-10-05
05/10/2025 11:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تساعد المانغو في الوقاية من السكري؟
Lebanon 24
هل تساعد المانغو في الوقاية من السكري؟
23:00 | 2025-10-05
05/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصائح لتنشيط الذاكرة.. جربوها!
Lebanon 24
نصائح لتنشيط الذاكرة.. جربوها!
16:00 | 2025-10-05
05/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاعين العام والخاص.. هذا آخر خبر عن زيادة الرواتب والأجور
10:00 | 2025-10-05
05/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
Lebanon 24
زيارة باهتة لعون وباسيل إلى إهمج… مقاطعة شبه شاملة ورسائل سياسية واضحة
09:45 | 2025-10-05
05/10/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
Lebanon 24
"حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان... تسوية تسليم السلاح لم تنضج بعد
09:00 | 2025-10-05
05/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
15:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:03 | 2025-10-06
5 أعراض قد تكشف عن مشاكل صحية خطيرة.. اكتشفها!
01:35 | 2025-10-06
كيف يخفف الآيس كريم ألم الحلق مؤقتًا؟
23:26 | 2025-10-05
لا تتجاهلها... 5 علامات تنذر بأن قلبك في خطر!
23:00 | 2025-10-05
هل تساعد المانغو في الوقاية من السكري؟
16:00 | 2025-10-05
نصائح لتنشيط الذاكرة.. جربوها!
14:05 | 2025-10-05
عمرها 40 ألف عام.. ميكروبات تهدد البشر
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 13:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 13:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 13:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24