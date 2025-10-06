6 أسباب غير متوقعة وراء الصداع... تعرّف إليها!

قد يُصاب الشخص بالصداع رغم أن ضغط دمه طبيعي، ونومه منتظم، ولا وجود لعاصفة مغناطيسية أو توتر عصبي.



وهذا يدلّ على أن للصداع أسبابًا غير متوقعة، كثيرًا ما يغفل الناس عنها، ومنها:



أوّلأً، جفاف الجسم:



ثانيًا، الأربطة المطاطية ومشابك الشعر:



قد تضعف الدموية في الرأس بسبب ضغطها على أوتار فروة الرأس.





ثالثًا، الروائح القوية:



بعض الروائح مثل العطور، ومعطرات الجو، والمواد الكيميائية المنزلية قد تهيج العصب الثلاثي التوائم. لذا يُفضل تهوية الغرف بانتظام واختيار منتجات خالية من العطور أو مضادة للحساسية.





رابعًا، فرط استخدام الأجهزة الإلكترونية:



يؤدي الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات إلى إجهاد العينين. لذلك يُنصح باتباع قاعدة (20-20-20): كل 20 دقيقة، انظر إلى مكان بعيد لمدة 20 ثانية. كما يُستحسن أن تكون الشاشة في مستوى العينين.





خامسًا، الإفراط في استخدام مسكنات الألم:



قد يسبب الإفراط في تناول المسكنات صداعا ارتداديا. وفي هذه الحالة يجب استشارة طبيب الأعصاب لتعديل العلاج.



أخيرًا، مشكلات المفصل الصدغي الفكي:



توتر عضلات المضغ أو التهاب المفصل قد يسبب انتقال الألم إلى الصدغين ومؤخرة الرأس.