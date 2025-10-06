Advertisement

صحة

6 أسباب غير متوقعة وراء الصداع... تعرّف إليها!

Lebanon 24
06-10-2025 | 04:43
قد يُصاب الشخص بالصداع رغم أن ضغط دمه طبيعي، ونومه منتظم، ولا وجود لعاصفة مغناطيسية أو توتر عصبي.

وهذا يدلّ على أن للصداع أسبابًا غير متوقعة، كثيرًا ما يغفل الناس عنها، ومنها:

أوّلأً، جفاف الجسم: 
انخفاض حجم الدم يضعف تزويد الدماغ بالأكسجين، مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية. لذلك يُنصح بشرب كميات قليلة من الماء بشكل منتظم خلال النهار، مع تجنب القهوة والكحول لأنهما يزيدان من الجفاف.
ثانيًا، الأربطة المطاطية ومشابك الشعر:

قد تضعف الدورة الدموية في الرأس بسبب ضغطها على أوتار فروة الرأس.


ثالثًا، الروائح القوية:

بعض الروائح مثل العطور، ومعطرات الجو، والمواد الكيميائية المنزلية قد تهيج العصب الثلاثي التوائم. لذا يُفضل تهوية الغرف بانتظام واختيار منتجات خالية من العطور أو مضادة للحساسية.


رابعًا، فرط استخدام الأجهزة الإلكترونية:

يؤدي الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات إلى إجهاد العينين. لذلك يُنصح باتباع قاعدة (20-20-20): كل 20 دقيقة، انظر إلى مكان بعيد لمدة 20 ثانية. كما يُستحسن أن تكون الشاشة في مستوى العينين.


خامسًا، الإفراط في استخدام مسكنات الألم:

قد يسبب الإفراط في تناول المسكنات صداعا ارتداديا. وفي هذه الحالة يجب استشارة طبيب الأعصاب لتعديل العلاج.

أخيرًا، مشكلات المفصل الصدغي الفكي:

 توتر عضلات المضغ أو التهاب المفصل قد يسبب انتقال الألم إلى الصدغين ومؤخرة الرأس.
