Advertisement

صحة

لزيادة وزن الجنين.. أطعمة ضرورية في الأشهر الأخيرة من الحمل

Lebanon 24
07-10-2025 | 16:17
A-
A+
Doc-P-1426455-638954773225770179.png
Doc-P-1426455-638954773225770179.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلال الأشهر الأخيرة من الحمل، تحتاج الأم إلى نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الأساسية، لدعم نمو الجنين وتزويد جسمها بالطاقة والعناصر التي تساعدها على التحمل والاستعداد للولادة.

وقالت الدكتورة إيمان فكري، استشاري التغذية العلاجية، إن الأكل الصحي في هذه المرحلة لا يعني فرض وجبة معينة، بل زيادة السعرات الحرارية اليومية لتلبية احتياجات الأم والجنين. وأوضحت أن الحامل تحتاج إلى ما بين 2000 و2200 سعرة حرارية يوميًا خلال الشهور الأخيرة، نظرًا لأن الجنين يبدأ باستهلاك جزء من السعرات التي تتناولها أمه.
Advertisement

وأكدت فكري أن النظام الغذائي المتوازن للحامل يجب أن يحتوي على:

- البروتينات لدعم نمو أنسجة الجنين والمشيمة.

- الفيتامينات والمعادن لتقوية المناعة والعظام.

- الدهون الصحية مثل أوميغا 3 لدعم نمو الدماغ.

- الكربوهيدرات المعقدة كمصدر للطاقة المستدامة.

- الألياف والسوائل لتحسين الهضم ومنع الإمساك.

وبحسب موقع Healthline، تشمل أفضل الأطعمة للحامل في هذه المرحلة:

- منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم والبروتين.

- البقوليات كمصدر طبيعي لحمض الفوليك.

- البطاطا الحلوة الغنية بالبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين "أ".

- سمك السلمون لاحتوائه على أحماض أوميغا 3 الأساسية لنمو الدماغ.

- البيض كمصدر متكامل للبروتين والمعادن.

- الخضراوات الورقية الداكنة الغنية بالألياف والحديد والكالسيوم.

- اللحوم الخالية من الدهون لتعويض حاجة الجسم للبروتين والحديد.

- الحبوب الكاملة لاحتوائها على الألياف والمغنيسيوم وفيتامينات "ب".

وتنصح الدكتورة فكري بأن تحرص الحامل على توزيع وجباتها على مدار اليوم، وتجنّب الأطعمة الدسمة أو المقلية، مشيرة إلى أن التغذية السليمة في الأشهر الأخيرة لا تؤثر فقط على وزن الجنين، بل على صحته بعد الولادة أيضًا. (الكونسيلتو)
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري: ستتم زيادة مدى الصواريخ إلى أي نقطة "تعتبرها طهران ضرورية"
lebanon 24
08/10/2025 01:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عون والرئاسة: قرارات ضرورية والنتائج بعد أشهر
lebanon 24
08/10/2025 01:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة تحقيق أممية مستقلة: إسرائيل حرمت عمدا الفلسطينيين في غزة من الموارد الضرورية لبقائهم
lebanon 24
08/10/2025 01:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدة جنوبية تبدأ حملة لتنظيف شوارعها بعد آثار العدوان الأخير
lebanon 24
08/10/2025 01:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

سمك السلمون

السلمون

امل على

المعادن

أوميغا

علاجية

الخال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:52 | 2025-10-07
09:19 | 2025-10-07
08:21 | 2025-10-07
05:00 | 2025-10-07
03:30 | 2025-10-07
02:00 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24