لزيادة وزن الجنين.. أطعمة ضرورية في الأشهر الأخيرة من الحمل

وقالت الدكتورة إيمان فكري، استشاري التغذية العلاجية، إن الأكل الصحي في هذه المرحلة لا يعني فرض وجبة معينة، بل زيادة السعرات الحرارية اليومية لتلبية احتياجات الأم والجنين. وأوضحت أن الحامل تحتاج إلى ما بين 2000 و2200 سعرة حرارية يوميًا خلال الشهور الأخيرة، نظرًا لأن الجنين يبدأ باستهلاك جزء من السعرات التي تتناولها أمه.وأكدت فكري أن المتوازن للحامل يجب أن يحتوي على:- البروتينات لدعم نمو أنسجة الجنين والمشيمة.- الفيتامينات والمعادن لتقوية المناعة والعظام.- الدهون الصحية مثل 3 لدعم نمو الدماغ.- الكربوهيدرات المعقدة كمصدر للطاقة المستدامة.- الألياف والسوائل لتحسين الهضم ومنع الإمساك.وبحسب موقع Healthline، تشمل أفضل الأطعمة للحامل في هذه المرحلة:- منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم والبروتين.- البقوليات كمصدر طبيعي لحمض الفوليك.- البطاطا الحلوة الغنية بالبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين "أ".- لاحتوائه على أحماض أوميغا 3 الأساسية لنمو الدماغ.- البيض كمصدر متكامل للبروتين والمعادن.- الخضراوات الورقية الداكنة الغنية بالألياف والحديد والكالسيوم.- اللحوم الخالية من الدهون لتعويض حاجة الجسم للبروتين والحديد.- الحبوب الكاملة لاحتوائها على الألياف والمغنيسيوم وفيتامينات "ب".وتنصح الدكتورة فكري بأن تحرص الحامل على توزيع وجباتها على مدار اليوم، وتجنّب الأطعمة الدسمة أو المقلية، مشيرة إلى أن التغذية السليمة في الأشهر الأخيرة لا تؤثر فقط على وزن الجنين، بل على صحته بعد الولادة أيضًا. (الكونسيلتو)