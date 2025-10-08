25
صحة
أربع تمارين بسيطة تعالج آثار الجلوس الطويل
Lebanon 24
08-10-2025
|
09:00
A-
A+
يحذّر خبراء اللياقة من أن نمط الحياة الخامل، حيث يقضي كثير من الناس معظم يومهم جالسين، يترك آثارًا خطيرة على المفاصل والعمود الفقري واللياقة العامة.
وفي هذا السياق، قدّم ريشاب تيلانغ، المؤسس المشارك لمنصة Cult Fit، أربع حركات رياضية سهلة التنفيذ تساعد على إعادة ضبط الجسم وتحسين الحركة وتقليل أضرار الجلوس المفرط:
- غطس الكرسي (Tricep Dips):
يستهدف عضلات الذراع الخلفية. ضع يديك على حافة كرسي، انخفض ببطء حتى زاوية 90 درجة، ثم ادفع جسمك للأعلى. ولزيادة الصعوبة، أبقِ ساقيك ممدودتين.
- التواء الجذع أثناء الجلوس (Seated Spinal Twist):
يساعد على تخفيف التوتر في العمود الفقري. اجلس مستقيمًا، ولفّ الجزء العلوي من جسمك إلى أحد الجانبين مع رفع ذراعك المقابل للأعلى.
- تمدد الورك على شكل الرقم أربعة (Seated Figure-Four Stretch):
ضع كاحلك على الركبة المقابلة، واضغط برفق لتمديد عضلات الورك. هذا التمرين يخفف التشنجات الناتجة عن الجلوس
الطويل
.
-
دوران
الصدر
في وضع الركوع (Kneeling Thoracic Twist):
في وضعية اندفاع نصف راكع، لفّ الجزء العلوي من جسمك إلى أحد الجانبين ومدّ ذراعيك أفقيًا.
وأكد تيلانغ أن ممارسة هذه التمارين بانتظام تحسّن وضعية الجسم وتنعش العضلات وتقلل آلام الظهر والرقبة الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة.
لا تحتاج هذه التمارين إلى معدات، ويمكن أداؤها بسهولة
في المنزل
أو المكتب، ما يجعلها وسيلة فعالة لمواجهة أضرار نمط الحياة الخامل.
(إرم نيوز)
